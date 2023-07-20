照顧者支援專線擬9月推

社工接聽 24小時運作

文件提到，24小時照顧者支援專線將由專業社工接聽，並提供多項服務，包括按來電者需要提供支援照顧者的社區資源資訊和轉介服務，亦會通過分層危機評估工具，即時評估來電者狀况，配對支援服務。社工亦會為有緊急需要的個案提供即時輔導和外展探訪。

機構會與日間或住宿暫託服務的單位保持聯繫和建立網絡合作關係，為有需要長者或殘疾者配對暫託服務，以及為有經濟困難照顧者提供交通津貼，助他們送有需要長者或殘疾者接受暫託。

文件又提到機構最少會提供30條由專人接聽熱線，預計每年可處理逾30萬個來電，亦會提供可供手機接收的照顧服務資訊，方便習慣使用應用程式（App）的照顧者。專線除了由專業社工接聽，亦會訓練義工支援，並由社工督導服務運作。

另外，為令社會更了解照顧者的重要和需要，推廣社區互助，並締造照顧者友善環境，社署將於9月25日舉行大型起動禮，宣布展開為期3年的「齊撐照顧者行動」宣傳活動。