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資深移民顧問關景鴻逝世 享年65

【明報專訊】資深移民顧問、景鴻集團創辦人兼董事長關景鴻今年6月逝世，享年65歲。景鴻集團昨日凌晨於官網及facebook公布消息，稱對關逝世感萬分悲痛和不捨，稱他一生熱心公益，為後輩立下良好榜樣，創辦集團後積極推動業界發展；集團會秉承關的教誨，以「永遠朋友、永遠服務」宗旨服務。關以當年親自上鏡為集團拍電視廣告為港人熟悉，其經典台詞「我可以幫到你」、「保證申請成功，否則原銀奉還」令人留下深刻印象。

1990年加拿大辦公司開先例

上鏡拍廣告為人熟悉

關景鴻1957年於香港出生，1978年在香港理工學院（理大前身）會計系畢業，1980年隨父母移民加拿大，1990年成立景鴻移民顧問公司，為當地首間華人開辦的移民公司，翌年再回流香港開設業務。目前景鴻集團業務已由移民顧問逐漸擴展至教育、置業地產等，現時在內地、美國及澳洲等均有分支。

景鴻集團1990年代起靠電視廣告在港打出名堂，由藝人趙雅芝、黃錦燊等代言，廣告雖大多在深夜時段播出，但因關景鴻親自上鏡、在廣告尾段念台詞宣傳集團首倡的「保證申請成功，否則原銀奉還」服務理念，令觀眾留下深刻印象。

曾因評外國移民現象捲官司

關景鴻成名後不時接受傳媒訪問，亦曾因評論移民現象捲入官司。關2013年接受《壹周刊》訪問時，疑提到他認為瓦努阿圖等國家政局不穩，與其合作無保障，其後瓦國政府一度入稟控告關誹謗，關當時回應稱無意針對瓦國，最後雙方通知法庭取消聆訊。關在同一訪問亦分享他對內地新移民來港看法，認為新移民有助解決本港人口老化，港人有責任助其適應。

翻查資料，關景鴻2006年起曾擔任多屆廣州市政協委員，2016年曾以香港工商總會會長身分受訪，表態反對港獨、支持人大就當年立法會宣誓風波釋法；該總會於《港區國安法》實施時亦曾在《大公報》登廣告祝賀， 廣告有他的名字。關亦曾任香港公益金董事會董事，2018年獲港府委任太平紳士。

演員林建明是首名為景鴻集團拍宣傳片的合作伙伴，昨日接受本報訪問稱對關離世感突然及難過，形容關為人「好到不得了」，曾主動捐款予她成立的慈善機構「心晴行動」，讚關盡責有禮及心地好。

相關字詞﹕景鴻移民顧問 關景鴻

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