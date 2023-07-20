屋署覆檢 2700幢驗樓令到期未遵

部分發信警告年內檢控

發展局數據顯示，上述1800幢樓宇中約1300幢已完成驗樓，500幢尚未驗樓，屋宇署會盡快向相關註冊檢驗人員發信，要求一個月內交代進度，敦促加快檢驗及修葺，若無合理解釋及進度欠佳，視乎個別情况，會發出警告信，並在今年底前向法團或業主展開檢控程序。

4800幢樓宇中另有1100幢已在「樓宇更新大行動2.0」計劃下被揀選為第二類別樓宇，屋宇署會陸續行使法定權力代業主檢驗及修葺，完工後向業主追討費用。

至於仍未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇，當中150幢已參加「2.0行動」計劃並可自行籌組工程，屋宇署會向業主或法團發警告信要求盡快驗樓，並於一個月內向該署交待進展或確實工作計劃，若無合理解釋及進度欠佳，個別情况，今年底前向法團或業主展開檢控程序。

屋宇署會在民政總署及市建局協助下邀請其餘合資格樓宇申請「2.0行動」並提供支援。新一輪計劃正接受申請，申請資格適度放寬，包括調整樓齡和應課差餉租值上限的要求。