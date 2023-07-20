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港聞二

屋署覆檢 2700幢驗樓令到期未遵

【明報專訊】發展局昨晚深夜發稿公布，屋宇署近日覆檢就樓宇公用部分已發出的強制驗樓通知數目及遵辦情况，約4800幢樓宇未獲遵辦，當中2700幢屬「到期尚未遵辦通知」，1800幢業主已委聘註冊檢驗人員，發展局和屋宇署將重點跟進，加強執法。

部分發信警告年內檢控

發展局數據顯示，上述1800幢樓宇中約1300幢已完成驗樓，500幢尚未驗樓，屋宇署會盡快向相關註冊檢驗人員發信，要求一個月內交代進度，敦促加快檢驗及修葺，若無合理解釋及進度欠佳，視乎個別情况，會發出警告信，並在今年底前向法團或業主展開檢控程序。

4800幢樓宇中另有1100幢已在「樓宇更新大行動2.0」計劃下被揀選為第二類別樓宇，屋宇署會陸續行使法定權力代業主檢驗及修葺，完工後向業主追討費用。

至於仍未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇，當中150幢已參加「2.0行動」計劃並可自行籌組工程，屋宇署會向業主或法團發警告信要求盡快驗樓，並於一個月內向該署交待進展或確實工作計劃，若無合理解釋及進度欠佳，個別情况，今年底前向法團或業主展開檢控程序。

屋宇署會在民政總署及市建局協助下邀請其餘合資格樓宇申請「2.0行動」並提供支援。新一輪計劃正接受申請，申請資格適度放寬，包括調整樓齡和應課差餉租值上限的要求。

相關字詞﹕塌石屎 屋宇署 發展局

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