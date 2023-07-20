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已驗未葺 西灣河舊樓塌石屎傷途人 月內5宗剝落 政府警告檢控漠視驗樓令者

【明報專訊】西灣河麗灣大廈外牆簷篷昨晚有石屎剝落，擊傷一名途人頭部，清醒送院，是本月第5宗大廈石屎剝落事故。根據屋宇署網頁，該署2018年11月已就大廈的樓宇公用部分發出強制驗樓及驗窗通知，至今未遵從。屋宇署昨晚稱，涉事大廈雖已驗樓，但仍需完成修葺方被視為「遵辦」，又指大廈屬「樓宇更新大行動2.0」計劃下第一類別樓宇，大廈法團正自行安排修葺工程，該署會繼續跟進並要求法團提交工程時間表，盡快維修。

發展局發言人昨晚發稿稱，屋宇署已覆檢公用部分尚未完成遵辦通知的樓宇名單，將重點跟進和加強執法；若業主立案法團或業主漠視通知致進度欠佳，屋宇署會果斷執法，提出檢控（見另稿）。

傷者中頭送院 屋署敲牆檢查

現場為筲箕灣道麗灣大廈，樓齡58年。昨晚近6時半，大廈簷篷一幅約10吋乘15吋大的石屎剝落擊中27歲男途人，他頭部受傷流血，送東區醫院治理。屋宇署事後派員到場調查，其間消防架起雲梯，讓屋宇署人員視察剝落位置、敲鑿外牆石屎。

屋宇署表示，昨晚接獲警方通知後隨即派員視察，在消防處架起的升降台協助下檢視位於筲箕灣道行人路上方的樓宇2樓底部，發現該位置有約600毫米乘600毫米的石屎或批盪剝落，大廈整體結構無明顯危險；按屋宇署人員要求，大廈業主立案法團已即時安排承建商於有關位置豎設臨時保護措施，未來數日將移除其餘可能鬆脫的部分，確保公眾安全。

議員：法團稱因疫延誤

據屋宇署網站，該署2018年11月22日已就涉事大廈樓宇公用部分，發出強制驗樓及強制驗窗通知，至今未遵從。民建聯立法會議員梁熙引述法團稱因新冠疫情而延誤，這半年已完成驗樓，已交報告予相關部門，正處於等候部門檢視階段，故未開始維修工程。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業看過現場照片後指出，石屎塌下位置屬外露位置，平日受風吹雨打，石屎已明顯老化，鋼筋亦有鏽蝕。他留意到涉事位置附近亦石屎「凸起」，有明顯剝落風險，促盡快處理。何稱，近期接連有大廈石屎剝落，其他業主和法團應即時檢視大廈有否風險，如石屎有明顯剝落風險應緊急維修，以保公眾安全。

相關字詞﹕屋宇署 麗灣大廈 石屎剝落 石屎

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