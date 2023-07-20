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隔4年再訪港許知遠：無力感裹挾每個人

【明報專訊】如今專研歷史人物梁啟超的內地作家許知遠（圖），昨攜新作來港宣傳。這名戴黑框鏡、蓄長髮的前傳媒人，接受本報訪問時，年近50的他總是平靜凝視現實的斑駁，也少些往昔的直言不諱，惟愛強調接納現實、做好知識分子「微小努力」的他，臉上憂容始終未曾散去。

時隔4年再赴港，許知遠初到，已感受到城市今昔差異，他形容今時氣候似如「一個可見的明確的目標的消失」，「人們普遍地陷入到某種困惑之中，無力感裹挾着每個人」。許說，這是游走各地覺察到之普遍迹象，也是時代變幻所遺下產物，「一個世界可以被突然中斷，所有固有矛盾皆可藉疫突爆，社會不信任感被激發，習以為常的歷史進程甚或被改寫」，許慨嘆疫情似一面鏡，照射着「時代情緒被戲劇性地轉變」，惟弔詭之處卻在於「人類社會又總能逐漸適應這種突變」。

對於香港，許知遠迷戀它的「新浪潮」年代。他認為一個社會「黃金時代」曾經的到來具偶然性，卻不具周期性，創造力的轉移終會來又去。究其原因，只因這屬「從匱乏向豐富、從封閉向自由的轉變過程所引致的強烈激盪」，與「社會尋求自身文化主體性時，對自我覺知更充分，及對外部環境更開放」等因素糅合之產物。

許知遠之文字，有着直搗人心的細膩觀察，也常因不合時宜的指摘，令讀者取態兩極。對於外界讚予「公知」身分，他反覆強調自己在時代位置中的「邊緣性」，稱精英文化褪色、社交媒體膨脹、輿論場之喧嘩，都令知識分子角色於時下被邊緣。如今這時代下，許說文人的自適之道已「變得很細節」，「能夠保持自我，不被太多改變」已是他心中文人該有的守持準則。

明報記者 王聖辰

（香港書展）

相關字詞﹕作家 香港書展2023 許知遠

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