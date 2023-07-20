零食世界恢復試食 「累了歎雪糕好開心」

今次是香港與內地通關後首個書展，來自杭州的胡小姐首次參加書展，讚歎攤位佈局、書本陳列有致，書本種類豐富。她買了一本香港圖集，返家與不諳繁體字的家人分享。

場內3樓兒童天地展出各類兒童圖書和教育產品，不少家長的行李篋裝滿補充練習。有居港15年的少數族裔市民花3000元為小朋友購買拼圖和圖書；育有升讀中四兒子的李太則花1600元購買補充練習，「唔係好多㗎咋，出面書局有時先得九五折，呢度買5本已經七折」；花1000元為兩名就讀小學女兒購入補充練習的陳太稱花費與去年相若，同樣裝滿一個行李箱。有小朋友表示每天要完成中、英、數、常每科分別10頁的補充練習，寧看小說《公主傳奇》。

不少藝人如以往於書展推出新書，YouTube頻道「熊仔頭」前成員嘉盈舉行簽名會，推出首本「圖文並茂散文集」，有一名14歲男粉絲提早一個多小時到場取籌，獲得嘉盈親筆簽名和生日祝福後心情興奮，稱一直觀看其影片，喜愛她個性率直。

去年礙於防疫限制，書展場內不可以飲食或試食，今年除入場者毋須再戴口罩，部分攤位更設試食，正吃雪糕的劉先生向記者稱「行到累了，歎番杯雪糕，好開心」。

（香港書展）