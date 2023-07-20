明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

下架書倘發現問題 區家麟盼政府公告天下

【明報專訊】本報昨發現書展場內有至少3本公共圖書館下架的書籍，包括資深傳媒人區家麟《潮池：浪遊二十國度的故事》、《他他巴：走在絢麗與荒涼》及立法會前議員吳靄儀《拱心石下：從政十八年》。區家麟昨出席簽書會，被問及有關書籍有否因下架影響在其他書商出售，他相信非因下架而受影響，而是很多表達自由「慢慢一點一滴好似無咗」，部分出版社未必願印刷，因它們對字眼非常小心，認為是寒蟬效應，冀政府解釋清楚。

被問日後寫書會否避忌，區家麟說「一定好多避忌」，相信全港作者都有避忌。他解釋，本港現時大部分書籍只談個人經歷及飲食等「政治上安全嘅嘢」。被問是否不清楚「紅線」在哪，區說「其實條線一路都好模糊嘅」，期望政府完成檢視後發現無問題便重新上架，如發現問題冀政府可「公告天下」。

出版社藍藍的天有限公司今年有售賣區家麟兩本已下架書籍，總編輯伍自禎昨說，兩本下架書一直有在部分書店發售，政府早前亦表明市民仍可在書店購買下架書，不擔心違法。記者現場觀察近半小時，有數名市民駐足翻閱，未見有人購買。

新機制11日 圖書館接30意見

另外，康文署本月初推出「收集圖書館館藏意見」機制，收集公眾對公共圖書館藏書投訴。康文署回覆本報查詢稱，截至周日、即推出機制11日內，共收到30多份意見。不過署方無提供涉及具體多少本書籍暫時下架，以及當中多少宗涉指稱藏書涉危害國家安全。署方稱，公共圖書館會盡快檢視有關資料，如發現內容涉及意識不良、違反香港法律或危害國家安全便會下架安排註銷。

（香港書展）

相關字詞﹕香港書展2023

上 / 下一篇新聞

書展首日 多家稱通關帶旺人流 日本雜誌攤迫爆 練習書商嘆客減半
書展首日 多家稱通關帶旺人流 日本雜誌攤迫爆 練習書商嘆客減半
零食世界恢復試食 「累了歎雪糕好開心」
零食世界恢復試食 「累了歎雪糕好開心」
隔4年再訪港許知遠：無力感裹挾每個人
隔4年再訪港許知遠：無力感裹挾每個人
已驗未葺 西灣河舊樓塌石屎傷途人 月內5宗剝落 政府警告檢控漠視驗樓令者
已驗未葺 西灣河舊樓塌石屎傷途人 月內5宗剝落 政府警告檢控漠視驗樓令者
屋署覆檢 2700幢驗樓令到期未遵
屋署覆檢 2700幢驗樓令到期未遵
資深移民顧問關景鴻逝世 享年65
資深移民顧問關景鴻逝世 享年65
照顧者支援專線擬9月推
照顧者支援專線擬9月推
港車北上兩周 合資格者不足1%用
港車北上兩周 合資格者不足1%用
深井青龍頭新村現兩米蟒蛇
深井青龍頭新村現兩米蟒蛇
200人參與大會堂反恐演習 內地製流動指揮站亮相 7分鐘充氣防水抗火
200人參與大會堂反恐演習 內地製流動指揮站亮相 7分鐘充氣防水抗火
調查：逾九成港人 近5年曾做義工
調查：逾九成港人 近5年曾做義工
訪京報告區會新制 麥美娟：夏寶龍沒提投票率
訪京報告區會新制 麥美娟：夏寶龍沒提投票率
兩車相撞 再撞兩車
兩車相撞 再撞兩車
涉呃11萬「補水」 廉署控公院醫生 事涉兩年始發現 議員促改善系統
涉呃11萬「補水」 廉署控公院醫生 事涉兩年始發現 議員促改善系統
放榜日DSE生墮樓亡 遺書稱成績失望不滿制度
放榜日DSE生墮樓亡 遺書稱成績失望不滿制度
何桂藍：憲政危機非必負面 不論五大訴求落實否 財案有無法審核部分即否決
何桂藍：憲政危機非必負面 不論五大訴求落實否 財案有無法審核部分即否決
衝立會案曾遭公安拘者 稱錄影供辭「有人教講」
衝立會案曾遭公安拘者 稱錄影供辭「有人教講」
刺警案後煽惑殺警 女生囚10月 曾起底警員收政府律師信 官：反映明知故犯
刺警案後煽惑殺警 女生囚10月 曾起底警員收政府律師信 官：反映明知故犯
爭議裁判法院無權審煽動案 待譚得志案裁決 改國歌男上訴押後
爭議裁判法院無權審煽動案 待譚得志案裁決 改國歌男上訴押後
民間電台3人街站展標語 食環人員指曾認沒申請
民間電台3人街站展標語 食環人員指曾認沒申請
大灣區GBA專題：暑假北上短遊 數據卡3方面比併
大灣區GBA專題：暑假北上短遊 數據卡3方面比併
【Emily】西沙路花園擬開都市農場 收成供應街坊 漁署：北都將參考
【Emily】西沙路花園擬開都市農場 收成供應街坊 漁署：北都將參考
【Emily】習近平工作經歷繁體新書首發
【Emily】習近平工作經歷繁體新書首發
【Emily】房協桌遊書展亮相 邊玩邊學港住屋史
【Emily】房協桌遊書展亮相 邊玩邊學港住屋史
【Emily】福建考察完 議員望施政報告前交意見
【Emily】福建考察完 議員望施政報告前交意見
【Emily】馬會赤柱戶外訓練營重開 水上活動增
【Emily】馬會赤柱戶外訓練營重開 水上活動增
【Emily】梁熙同警合作 每周發布東區騙案
【Emily】梁熙同警合作 每周發布東區騙案