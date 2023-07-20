下架書倘發現問題 區家麟盼政府公告天下

被問日後寫書會否避忌，區家麟說「一定好多避忌」，相信全港作者都有避忌。他解釋，本港現時大部分書籍只談個人經歷及飲食等「政治上安全嘅嘢」。被問是否不清楚「紅線」在哪，區說「其實條線一路都好模糊嘅」，期望政府完成檢視後發現無問題便重新上架，如發現問題冀政府可「公告天下」。

出版社藍藍的天有限公司今年有售賣區家麟兩本已下架書籍，總編輯伍自禎昨說，兩本下架書一直有在部分書店發售，政府早前亦表明市民仍可在書店購買下架書，不擔心違法。記者現場觀察近半小時，有數名市民駐足翻閱，未見有人購買。

新機制11日 圖書館接30意見

另外，康文署本月初推出「收集圖書館館藏意見」機制，收集公眾對公共圖書館藏書投訴。康文署回覆本報查詢稱，截至周日、即推出機制11日內，共收到30多份意見。不過署方無提供涉及具體多少本書籍暫時下架，以及當中多少宗涉指稱藏書涉危害國家安全。署方稱，公共圖書館會盡快檢視有關資料，如發現內容涉及意識不良、違反香港法律或危害國家安全便會下架安排註銷。

（香港書展）