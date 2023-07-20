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書展首日 多家稱通關帶旺人流 日本雜誌攤迫爆 練習書商嘆客減半

【明報專訊】香港書展昨起一連7天在灣仔會展舉行，多間參展商均稱受惠於本港通關，首日人流較去年同期多，料銷情亦有增長。而最受入場者歡迎的是專門售賣日本雜誌的參展商，入場者由開場至下午5時許仍「迫爆」攤位。該展商店員稱銷情較去年多近兩至三成，相信周六及日生意額可再升。另有主力銷售中小學補充練習的參展商稱，今年首日生意額較去年同期少約半，形容會場人流「疏疏落落」。

下午入場未見人龍 場內不擠擁

本報記者昨早10時至下午6時到場觀察，發現開幕前大批市民在場外排隊，中午至傍晚6時許則未見入場人龍。會場內未見「迫爆」，大部分通道仍有3至4個身位的空間移動，市民主要聚集於三聯書店及中華書局等近大門的大型參展書商，其餘則聚集於售賣中小學補充練習及售賣日本雜誌的參展商。現場所見，入場者主要為本地一家大小及內地客，外國客寥寥可數。

三聯：人流多一成 中華：普通話者增

三聯書店副經理（營銷及市務）張慧芳表示，受惠本港與內地通關，今屆書展入場人流較去年多一成，明顯見到內地及海外讀者入場。銷情方面，張抱審慎樂觀態度，形容「收銀處一直都有人畀錢」，料銷情較去年增約一成。張說，昨日最熱門書籍是《溫拿50》，形容多名溫拿樂隊支持者「幾本幾本咁買走」。

中華書局副總經理兼副總編輯杜辰表示，今屆書展是新冠疫情後首個書展，感覺上今年人流較去年暢旺，「今年好明顯講普通話嘅人多咗」，但未至於「迫爆」會場。杜說，今年銷情較去年「好啲啲」，但未能提供確實數字。被問及哪本書熱賣，杜說首日限量發售40本的劉以鬯《陶瓷》復刻版最受歡迎，形容讀者昨早於開鑼時「好急切咁衝入嚟」。另外《香江飛鴻：黃飛鴻傳奇與嶺南文化》一書亦受歡迎，杜看見很多排隊付款的讀者都手持該書。

專門售賣日本雜誌的參展商「買物王」，人流由書展開始至下午5時許仍「迫爆」攤位。店員陳小姐表示，今屆書展迎來通關，銷情較想像中理想，較去年多近兩至三成生意額，相信周六及日生意額可再升。她稱今屆人流較去年「好好多」，去年曾有長時間無客人，今年則一直有客人圍觀及購買雜誌。

補充練習商稱受累移民潮外遊潮

攤位主力銷售中小學補充練習的青葉書局負責人黃泳希稱，本港今年初全面恢復通關，相信有大部分市民都趁暑假外遊，形容會場人流「疏疏落落」。他說，本港近年受移民潮影響，學生人數不斷下跌，加上暑假多人外遊，今年首日生意額較去年同期少約半，攤位規模亦較去年縮減一半。他期望周末人流有所增加。

明報記者

（香港書展）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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