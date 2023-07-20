何桂藍：憲政危機非必負面 不論五大訴求落實否 財案有無法審核部分即否決

「危與機雌雄同體」 視當權者應對

審訊踏入第87天，辯方繼續主問何桂藍是否認同戴耀廷指立會過半是「大殺傷力憲制武器」。何桂藍稱，權力之間應互相制衡，若行政、司法和立法機關無法阻止對方，不屬制衡；按其他國家文獻，彈劾或否決預算案都會稱作憲制武器，可以引發憲政危機，但非必然是負面，「危同機都係雌雄同體」，視乎當權者如何應對。何又說，數百萬港人反對中央的確是大殺傷力，但她不同意法官陳慶偉扣連上伊拉克戰爭談論。法官陳仲衡表示，大律師協助何作供猶如醫生為病人做手術，「你卻就像在手術台扭來扭去」，着她集中回答。何回應道：「既然我係病人，𠵱家係我條命at stake（性命攸關）。」

2019年底擬不再做記者

參選「把運動精神帶入」

何桂藍透露，2019年尾打算不再做記者，而在反修例運動中選擇擔任崗位，至2020年1、2月考慮參加立法會選舉。她同意自己在這場無臉孔的運動是顯著人物，「好遺憾大家辨識到我」，但強調無做過示威者、亦非泛民主派，她同年6月起與抗爭派有關。何稱，若要為運動取得民意授權，參加立法會選舉是必經之路，當時其他路線停滯不前，她想透過立選推進這場民主運動。何自言是「單一議題參選人」，主張把運動精神帶入選舉，希望親自定義攬炒精神。

新東協調會 劉頴匡稱要初選何和應

及至4月新東協調會議，何桂藍事前重讀自己寫過關於初選的文章以警惕。何憶述，有輿論稱素人不認同初選，與會者想知何和劉頴匡的看法，氣氛有點奇怪，劉頴匡會上斬釘截鐵表明要舉辦初選，何桂藍一同和應，最終決定辦初選。何又稱，會議談及將共同綱領或協調共識附上提名表讓參選人簽署。何現時回想覺得或不切實際，但當時認為若制訂共同綱領，應交予選民「公投」。何又反駁控方證人趙家賢證供，她澄清從沒在會議說過「中港破局」。

縱全取議席 仍難增撥公共醫療

何稱自任記者時跟進立會新聞便覺得財案應被否決；她解釋即使在立法會全取70席，議員未能為公共醫療增撥「一個鏰」，亦不可討論基本工程儲備基金涉及千萬元工程，議案被迫在立法會通過，形容這是「公共財政黑洞」。何舉例，2011年財政司長曾俊華拒絕派錢並注資強積金，屬大多數的建制派表示反對，最後只否決臨時撥款決議案，她認為不論是否達至「35+」和五大訴求，她基於公共財政審核制度認為應反對財案。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）