調查：逾九成港人 近5年曾做義工

AVS上月訪問661名市民了解港人參與義工情况。調查顯示，約76%受訪者過去一年有參與義工，整體受訪者逾八成參與機構或團體組織的義工服務。受訪者自覺的義工參與度，包括時間和精力的平均得分是7.38（滿分為10分），反映大部分人均相當投入。

AVS倡融入課程

調查指出，近半受訪者喜歡結伴做義工，參與原因主要是可幫人（17.6%）、當義工有意義（16.6%）及善用公餘閒暇時間（10.4%）。調查團隊估算，港人做義工的等值經濟產出可達2106億元，約為2022年本地生產總值的7.45%，高於全球義工產出相當於全球GDP的比例（2.4%）。

調查又顯示，四成青年（30歲或以下）以自發或非組織形式參與義務工作，六成喜歡與朋友或同學等結伴做義工，比例較其他年齡組別高。AVS主席彭韻僖建議學校把義工服務融入課程，成為校園恒常活動，又呼籲機構讓義工加入自主元素，容許青年義工發揮創意、自行策劃服務。AVS將連同民青局推出「香港義工獎」，亦計劃安排與大灣區義工團體交流服務經驗。