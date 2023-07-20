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港聞二

200人參與大會堂反恐演習 內地製流動指揮站亮相 7分鐘充氣防水抗火

【明報專訊】警方昨凌晨在香港大會堂舉行代號「紫焰」的反恐演習，模擬數名恐怖分子闖入正舉行大型慶祝活動的香港大會堂，發動恐怖襲擊。演習有逾200人參與，並邀請新加坡志願特警的部門首長、代表團成員及灣仔區撲滅罪行委員會委員到場觀察。內地製的「新型流動指揮站」亦在演習中首度亮相，透過電動氣泵在7分鐘為帳幕充氣，方便於不同環境使用。

演習合共約一個多小時，分為四大部分，包括模擬香港大會堂有恐怖分子持刀欲襲擊市民，又有人持雙槍威嚇。警方與恐怖分子一度爆發「槍戰」，有響彈模擬槍聲，亦有火光從槍械冒出，場面逼真，參加者需戴耳塞。

槍聲火光逼真市民「受傷」

附標語「恐怖分子」被擒

另一邊廂，有恐怖分子闖入大會堂演奏廳，警方以即時戰術介入，將男子按地制服，男子身上有「血洗大會堂」、「有殺冇賠」的標語，有市民在混亂期間「受傷」。

第三部分則發生在展覽廳，市民及「恐怖分子」僅數步之遙，模擬有多人受傷，警員即場為市民治理。最後一部分是警方控制場面後，協助觀眾疏散至大會堂外。警方對市民搜身，以免「不法分子」混在人群中離開，有人被搜出標語。

另外，警方首次在演習中使用內地公司製造的「新型流動指揮站」，透過電動氣泵可在7分鐘內吹起帳幕，擺齊所需裝備只需13分鐘，亦可將多個帳幕相連，創造更多空間。指揮站防水、抗火、防紫外光，可在不同環境及氣候使用，包括流動指揮車未必適用的地方。帳幕內設LED照明系統、電池、投影屏幕、電腦、5G Wi-Fi設備、通訊設備，及可移動冷暖氣機。

拒公開「指揮站」採購價量

被問指揮站成本及採購數量，警方稱資料屬警隊行動部署細節，不宜公開，一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備，以配合實際行動需要。

有學生參與 警：增反恐意識

警方表示，恐怖分子多在密閉空間及多人參與的節慶場合施襲，是次演習參考多宗海外襲擊事件，有超過200名人員參加，包括反恐特勤隊，康樂及文化事務署與警察學長計劃學生亦有參與。警方希望透過是次演習提升警隊處理恐怖襲擊時的溝通、應變及協作能力，增強參與學生的反恐意識。

相關字詞﹕反恐演習 警察

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