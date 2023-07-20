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刺警案後煽惑殺警 女生囚10月 曾起底警員收政府律師信 官：反映明知故犯

【明報專訊】2021年銅鑼灣七一刺警案後，一名女學生涉在社交媒體留言「如果香港有M82就好」、「71、101係殺狗好日子」等煽惑字句。她早前承認一項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，還押至昨於區院判刑。法官指出，被告曾因「起底」警員而收過政府律師信，反映她明知網上行為會有後果，卻仍干犯本案，加上煽惑使用槍械相比使用利器更為嚴重，唯一減刑因素是主動認罪，最後判處入獄10個月。

違警起底禁令 早前判緩刑1年

被告葉倩敏（現22歲），另涉違反警員「起底」禁令的高院案件，被判囚21日，緩刑1年。庭上透露，本案在高院案件之前發生，故前案的緩刑不影響。

辯稱煽惑不成 官：不等於罪責減

法官謝沈智慧判刑時指出，案發時社會出現持續暴力衝突及非法集結，案發前一日發生刺警案，被告在以上社會氛圍下犯案，公然挑戰警方執法。涉案留言涉及「黑警」、「狗」等字詞，刺激他人仇警情緒；被告分別於Telegram、facebook、Instagram共3個社交平台上留言，以圖煽惑更多人攻擊，甚至殺害警員。

法官又指被告案發前因另涉違反警員「起底」禁令，律政司向她發出律師信，要求移除相關帖文，惟被告於網上揚言「對我呢啲收過律師信嘅人，無嘢好驚」，法官斥被告在本案是明知故犯、目無法紀。雖然辯方求情稱本案對被告構成影響，而且本地難以有途徑獲取槍械，但法官認為被告面對的影響是咎由自取，而煽惑沒有成果不等於可以減輕罪責，故考慮被告認罪減刑後，判囚10個月。

案情指出，被告於2021年7月2日在多個社交媒體發帖，例如在Telegram群組留言「71、101係殺狗好日子」、「係（喺）香港玩M82就好×正」，意指對警員使用槍枝；此外，被告曾向名為「我家的老公仔」的Telegram帳戶發信息稱「我死之前，比（畀）我殺一隻狗，我要攬埋佢地（哋）死」。被告曾以煽惑他人謀殺罪被捕，警誡下稱一時衝動犯案。

【案件編號：DCCC160/22】

相關字詞﹕區域法院 煽惑他人有意圖而傷人罪 七一刺警案

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