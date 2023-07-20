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港聞二

放榜日DSE生墮樓亡 遺書稱成績失望不滿制度

【明報專訊】一名身穿校服的應屆中學文憑試（DSE）考生昨早在九龍灣啟業邨啟樂樓墮樓身亡，警方在場檢獲遺書，據悉內容為死者對自己放榜成績失望及對香港教育不滿，其父到場認屍時情緒激動，痛哭稱：「阿仔，老竇都冇逼過你，點解要咁呀？」

單親父認屍痛哭 「老竇都冇逼過你」

昨早9時35分，保安發現身穿校服的17歲黃姓男生倒卧啟樂樓對開，救援人員當場證實他從高處墮下身亡，以綠色帳篷覆蓋遺體。據了解，事主為應屆DSE中六考生，來自單親家庭，由爸爸照顧及同住。警方及後在啟樂樓15樓電梯大堂檢獲遺書，內容提及對DSE成績失望，並對香港教育表示不滿。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，成績未如理想的同學有情緒屬正常，但注意勿讓負面情緒累積，如發現自己開始陷入低谷，要找人傾訴陪伴，亦可關注其他出路。他認為家長可在情感上支援考生，「例如話見到你嘅付出，唔好淨係將關心放喺分數、入唔入到（院校），唔使話大家估估吓，（子女）又以為家長唔滿意」。如家長發現子女在放榜後變得寡言，「唔見人、收埋自己」，就要多加留意，避免只關注升學，以免加重子女壓力。

學友社的放榜輔導熱線由15日起至昨日下午5時接獲433個求助。吳說，今年較多考生查詢個別科目未達最低要求情况，估計與彈性收生資訊繁多有關。他稱，今年考試雖已復常，但使用特別試場的考生比去屆多，部分考生提及確診影響臨場狀態「唔抵」，本屆及來屆考生高中階段曾上網課，相信疫情對基礎較弱考生的影響或持續多一屆。

青協：家長宜先肯定子女努力

青協放榜支援服務由17日至昨日下午5時接獲978宗求助，個案包括有考生中文科「斷腳」獲2級、掙扎是否要交留位費及家長憂慮，青協建議家長宜先肯定子女努力，鼓勵子女發掘自己的能力，並尋找師長或專業人士協助。

相關字詞﹕文憑試 DSE放榜

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