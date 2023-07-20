涉呃11萬「補水」 廉署控公院醫生 事涉兩年始發現 議員促改善系統

醫管局回覆查詢時稱，涉事職員已被暫停職務，重申非常關注事件。局方補充，現設嚴謹機制監察特別酬金計劃的申領情况，並已加強內部審核、加設電子津貼系統，如發現懷疑不當行為將深入調查，有需要時會轉介執法部門跟進。

醫管局：涉事職員已停職 將加強內部審核

廉署表示，接獲醫管局轉介的投訴後展開調查，發現王文灝在2017年1月至2019年11月期間，逾60次在仁濟醫院執行常規候召職務的時間，與他報稱在屯門醫院急症室執行特別酬金計劃的時間重疊，涉及約170小時。廉署稱，被告涉嫌向醫管局虛報執行額外服務的值勤紀錄，詐騙逾11萬元特別酬金，涉違反《盜竊罪條例》第16A條，將於明日在西九龍裁判法院答辯。

廉署補充，醫管局若知悉被告沒有獲得准許而在仁濟醫院執行常規候召職務期間，到屯院執行特別酬金計劃的工作、誇大工作時數，將不會批核或發放相關薪酬。

消息指醫管局職員申報特別酬金計劃的值勤紀錄時，須經上司、人事部批核，亦有審計工作，局方以往透過上述流程亦曾發現其他「資料有疏漏」、「填錯資料」的個案。消息人士補充，相關系統「點都有加強監管嘅空間」，將因應事件改善制度。

曾出席記招 分享急症室「兼職」經驗

立法會議員陳凱欣認為，特別酬金計劃容許醫生在公餘時間到其他醫院兼職，有助人手不夠的公院填補人手，屬非常重要的措施。是次被控欺詐的醫生報稱在屯院執行額外服務的時間，部分與仁濟醫院執行常規候召職務的時間重疊，重疊時間橫跨逾兩年，陳凱欣認為醫管局應因應時間檢視相關電腦系統，「應該喺同事一入重疊時間就立即alert（有警號），而非容許問題持續兩年有多」，盼局方盡快完善配套。

醫管局早於2013年推出「急症室支援時段計劃」，透過特別津貼聘請公立醫生下班後，到指定公院急症室兼職，以紓人手緊張問題。據悉，王文灝2015年曾出席記者會分享參加上述計劃後的經驗。翻查相關報道，當時任職聖母醫院駐院醫生的王文灝表示，下班後會到屯院應診，平均每周加班6至8小時，形容計劃可紓緩人手，亦助其汲取經驗。

2013年推出計劃紓人手荒 前年補水涉3億

翻查資料，醫管局在2019/20年度為3529名醫生提供特殊酬金計劃津貼及超時工作補償金，涉約2.6億元；至2020/21年度則為3011名醫生提供約3億元補償金。