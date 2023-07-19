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【Emily】新世界伙企業 推「智慧社區」過渡房 為住戶開STEM課 「緊急單位」援遭家暴者

【明報專訊】唔少新界過渡房屋選址偏遠，住戶入住後要買家俬買餸可能都有困難，喺新界有4幅過渡屋地皮嘅新世界發展噚日就宣布，同周大福慈善基金、微軟香港、HKT、Pricerite實惠4間機構或企業合作，打造全港第一個過渡房屋「智慧社區」，喺創新科技、教育、醫療、緊急支援上幫吓住戶，其中有專為有需要者而設嘅「緊急支援單位」，會免費提供家居寬頻、Wi-Fi、單位設計、基本家俬同家居用品等，新世界話目標係成為首個可以「拎篋入住」嘅項目。

緊急戶有免費Wi-Fi家俬等

新世界現時喺粉錦公路、新田、流浮山同天水圍有4個過渡屋頂目，合共約3000個單位會喺今年第四季至出年第四季入伙。新世界話，今次提供「緊急支援單位」嘅概念係首創，由周大福慈善基金率先捐400萬元成立，呢類單位由營運機構因應申請者特殊情况，例如遭遇家暴、家庭巨變、急需住屋嘅雙老或獨居長者等，按實際需要分配。

至於一般單位住戶都有着數，周大福嘅捐款會資助佢哋買基本電器，微軟同HKT就會喺過渡屋內設立「Innovation Hub」創新教室，捐出翻新手提電腦同平板電腦，仲會為住戶度身訂做STEM（科學、科技、工程和數學）課程。實惠亦會引入智能購物牆，住戶自助買完家居用品可免費送貨。

房屋局回覆話歡迎有關計劃，認為今次引證咗「政商民合作」善用社會資源，希望日後可以繼續匯聚民間力量、鼓勵機構發揮創意為過渡屋提供服務。

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