半年604宗涉9.7億 機場毒案增八成

大麻升幅最大 25宗涉CBD

海關昨日回顧今年首半年緝毒工作。於機場偵破的604宗毒品案中，578宗屬貨運、26宗為客運，海關相信新冠疫情過去令旅客逐步回升，航空旅客販毒案隨之上升，較去年的5宗案件增逾4倍。檢獲毒品中，大麻類毒品、氯胺酮及可卡因的數量均較去年同期上升，大麻升幅最大，涉572公斤，比去年同期的98公斤增近5倍，其中與CBD相關的案件有25宗。海關毒品調查科機場調查課監督馮衛正指出，大麻仍為最常用毒品，且部分美洲及亞洲國家對大麻管制寬鬆，包括將休閒用大麻合法化，令濫用情况變普遍。

海關：美洲亞洲管制鬆 致濫用大麻普遍

海關機場科空運貨物課監督張家聰又表示，販毒分子手法層出不窮，除將毒品藏於日用品及食品，亦會以「轉移視線」方式將毒品藏在包裝紙盒。海關今年4月截查一批由西班牙到港、報稱裝有坐墊的貨物，並於包裝盒內檢獲兩公斤懷疑氯胺酮，涉100萬元。另外，海關稱毒販會以「無影無蹤」的收藏手法將毒品溶解並滲入於紡織品，舉例指去年11月有毒販將液態冰毒滲入兩個來自美國的枕頭，檢獲冰毒涉4公斤，估計市值約200萬元。

毒販建一條龍收貨鏈 開公司租車

海關表示，販毒分子會多層式、「過冷河」式收貨，甚至建立一條龍收貨鏈處理抵港毒品，盜用正常公司的地址作收貨地點，並成立貿易公司冒充正常貿易商，企圖減低貨物被查驗風險，當貨物抵達機場時，他們會自行租用貨車，假扮收貨公司職員提貨。

海關指出，上半年接手的機場毒品案共拘捕67人，國籍來自世界各地，年齡介乎14至76歲，當中貨運拘捕人數佔37，客貨佔30，被捕人包括貨運收貨人、手持藏毒行李箱的旅客等。海關強調會繼續加強風險評估及情報分析，加強與物流業界聯繫，以打擊毒品案。