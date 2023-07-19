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港聞

港聞二

控方指會議廳與人拍膊頭 王宗堯：或因認識

【明報專訊】2019年七一示威者衝擊立法會大樓案件昨於區院續審。藝人王宗堯繼續自辯，控方播放當晚新聞片段，顯示王進入會議廳後，有示威者向他合十雙手，其後王與一名黑衣男子交流，及與一名白衣人士拍膊頭。被問到拍膊頭是否表示支持對方，王解釋對方可能是他認識的人。

有人合十雙手 王不同意是「致謝」

被告王宗堯（案發時40歲）否認一項暴動罪，與同案5名被告一同受審。王接受控方盤問，供稱於2019年7月1日晚，他進入會議廳之目的是將充電器交給記者。控方昨日指稱，示威者向王做出合十雙手的動作是示意向王致謝。王不同意控方說法。

控方質疑非即找記者 王稱有就充電器問人

王同意他進入會議廳後無即時找記者，反而先與示威者有交流；片段顯示王與一名身穿黑衣男子交流。王稱，他甫進會議廳後一直問人「係咪交畀你？」他與該黑衣男有交流，但沒將充電器交予對方。

控方又指，王交出充電器後無馬上離開，而是與其他人士交流，其間他與一人拍膊頭；王表示對方可能是他認識的人。王另否認其打扮與示威者相似，稱他的衣著與中午參與遊行時的衣著一致；亦否認進入立法會是為了獲取「光環」。

辯方問及王的政治取態，包括王於個人社交平台上一則帖文提到「不篤灰，不指責，只提點」。王解釋全文意思是不想讓仇恨令自己成為自己最憎惡的人。被問如何實踐其「和理非」理念時，他表示透過發聲、參與獲警方發出不反對通知書的遊行，及關注新聞。王作供完畢，審訊今續，聲稱曾遭公安拘留的被告林錦均表示將出庭作供。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

（反修例風暴）

相關字詞﹕王宗堯 衝擊立法會 七一回歸 反修例事件

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