何桂藍：不認同戴耀廷攬炒宿命論 稱奪權是象徵式說法 立會過半只獲否決權非管治權

何桂藍昨日供稱，自反修例運動以來「攬炒」一詞有不同意思，原意向國際傳揚港府和警察的不義行為，令中國不能維持香港一切正常的假象，形容攬炒「是一種精神」，是明知自己會承受很大代價，都要堅持做應做之事。她又指，戴耀廷曾遭激進派攻擊和「唾棄」，因為經常發表「創見」，「有啲真係好黐線」，例如在社會氣氛低迷時豪言要找很多人填滿區議會選區。

指攬炒有不同意思 原意向國際傳揚港府不義

戴耀廷其後撰寫〈真攬炒十步 這是香港宿命〉文章，何不認同戴的宿命論，直言「十步」不一定會發生，反抗不是必然。何認為，文中第二步指民主派藉策略投票達至35+是非常困難及不可能，簡直是奇蹟，而中央必定DQ或釋法阻止，餘下八步純屬推演。

何憶述，民主派2019年區選大勝後有人提出立會過半，但2020年1、2月尚未討論之後否決等事情。她指出，戴耀廷並非意見領袖，反而沈旭暉建議留待特首選委會選舉後才考慮，是當時主流意見，迎合反修例運動要求特首下台。

譚耀宗受訪提「暗獨」 何：包羅萬有

同年3月，時任全國人大常委譚耀宗接受訪問時認同中聯辦主任駱惠寧所指，民主派爭取議會過半是企圖「奪取管治權」。何認為，駱惠寧不熟悉立會制度，對譚同意說法感匪夷所思。她稱將立會過半的否決權說成奪取管治權「唔係好講得通」，中央可在通過議案後發還審議，除非地區直選和功能組別分組點票過半，否則不能影響政府決策，只可否決，而譚認為只要立會有可能否決議案，已是嚴重憲制危機。

官：過半後「成事不足敗事有餘」？

何：政府要敗事 立會阻不了

法官李運騰聞言稱，立會過半後是否即「成事不足，敗事有餘」？何說，立會不能阻止政府「要敗事」，舉例指有建制派「投唔落」的觀塘音樂噴泉最終獲通過興建，噴泉啟用後故障。她認為當政府倒行逆施，民選議員應阻止並制衡，要求政府問責，此是立法機關存在意義之一。

何又提到，時為民主黨許智峯和公民黨郭榮鏗被指主張港獨，故認為譚耀宗受訪文章中提到「暗獨」屬「包羅萬有」，在中央眼中「大家都是港獨派」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）