明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

何桂藍：不認同戴耀廷攬炒宿命論 稱奪權是象徵式說法 立會過半只獲否決權非管治權

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨日踏入第86天審訊，前記者被告何桂藍（圖）首日出庭自辯，稱不認同戴耀廷提倡「攬炒十步」的宿命論，她稱面對中共打壓，香港人未必反抗。對於時任全國人大常委譚耀宗曾表示認同立會過半是企圖「奪取管治權」，何認為「奪權」是象徵式說法，因「過半」後只可否決議案，不能審核公共開支及落實政策，算不上管治權。法官李運騰問及立會過半後是否即「成事不足，敗事有餘」？何說「當政府要敗事嘅時候，立法會都阻佢唔到」。

何桂藍昨日供稱，自反修例運動以來「攬炒」一詞有不同意思，原意向國際傳揚港府和警察的不義行為，令中國不能維持香港一切正常的假象，形容攬炒「是一種精神」，是明知自己會承受很大代價，都要堅持做應做之事。她又指，戴耀廷曾遭激進派攻擊和「唾棄」，因為經常發表「創見」，「有啲真係好黐線」，例如在社會氣氛低迷時豪言要找很多人填滿區議會選區。

指攬炒有不同意思 原意向國際傳揚港府不義

戴耀廷其後撰寫〈真攬炒十步 這是香港宿命〉文章，何不認同戴的宿命論，直言「十步」不一定會發生，反抗不是必然。何認為，文中第二步指民主派藉策略投票達至35+是非常困難及不可能，簡直是奇蹟，而中央必定DQ或釋法阻止，餘下八步純屬推演。

何憶述，民主派2019年區選大勝後有人提出立會過半，但2020年1、2月尚未討論之後否決等事情。她指出，戴耀廷並非意見領袖，反而沈旭暉建議留待特首選委會選舉後才考慮，是當時主流意見，迎合反修例運動要求特首下台。

譚耀宗受訪提「暗獨」 何：包羅萬有

同年3月，時任全國人大常委譚耀宗接受訪問時認同中聯辦主任駱惠寧所指，民主派爭取議會過半是企圖「奪取管治權」。何認為，駱惠寧不熟悉立會制度，對譚同意說法感匪夷所思。她稱將立會過半的否決權說成奪取管治權「唔係好講得通」，中央可在通過議案後發還審議，除非地區直選和功能組別分組點票過半，否則不能影響政府決策，只可否決，而譚認為只要立會有可能否決議案，已是嚴重憲制危機。

官：過半後「成事不足敗事有餘」？

何：政府要敗事 立會阻不了

法官李運騰聞言稱，立會過半後是否即「成事不足，敗事有餘」？何說，立會不能阻止政府「要敗事」，舉例指有建制派「投唔落」的觀塘音樂噴泉最終獲通過興建，噴泉啟用後故障。她認為當政府倒行逆施，民選議員應阻止並制衡，要求政府問責，此是立法機關存在意義之一。

何又提到，時為民主黨許智峯和公民黨郭榮鏗被指主張港獨，故認為譚耀宗受訪文章中提到「暗獨」屬「包羅萬有」，在中央眼中「大家都是港獨派」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕何桂藍 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

副國安部長董經緯接掌國安公署 2021年主持反諜座談 促抓「內奸」「幕後金主」
副國安部長董經緯接掌國安公署 2021年主持反諜座談 促抓「內奸」「幕後金主」
《榮光》禁令擬豁免新聞工作 記協歡迎稱不申介入案件
《榮光》禁令擬豁免新聞工作 記協歡迎稱不申介入案件
電競名稱含「光復」 港選手遭DQ停賽3年 亞運前哨戰主辦方指敏感 港電競總會「嚴懲」
電競名稱含「光復」 港選手遭DQ停賽3年 亞運前哨戰主辦方指敏感 港電競總會「嚴懲」
女督察超市盜竊判160小時社服令
女督察超市盜竊判160小時社服令
市建局蝕35億 9年首見紅 料下年借貸 重申7年樓收購價負擔重須檢討
市建局蝕35億 9年首見紅 料下年借貸 重申7年樓收購價負擔重須檢討
土瓜灣首置項目260伙 料最低七二折9月推售
土瓜灣首置項目260伙 料最低七二折9月推售
失業率2.9%改善 暫收一宗輸勞申請
失業率2.9%改善 暫收一宗輸勞申請
疫後首屆書展開鑼 書商稱銷情樂觀 配合消費券 貿發局料入場人次增10% 颱風醞釀添變數
疫後首屆書展開鑼 書商稱銷情樂觀 配合消費券 貿發局料入場人次增10% 颱風醞釀添變數
區家麟等著作圖書館下架 書商照售
區家麟等著作圖書館下架 書商照售
平機會停查 投訴髮禁生擬民事訴訟
平機會停查 投訴髮禁生擬民事訴訟
浸大查公開錄音 着學生會前幹事自述參與程度
浸大查公開錄音 着學生會前幹事自述參與程度
上水屠房400豬未即日宰涉違規 食環未提懲處 議員倡訂罰則
上水屠房400豬未即日宰涉違規 食環未提懲處 議員倡訂罰則
村屋起火戶主燒傷 疑冷氣機短路肇禍
村屋起火戶主燒傷 疑冷氣機短路肇禍
旅監禁同區購物用膳 土瓜灣「團餐酒樓」結業
旅監禁同區購物用膳 土瓜灣「團餐酒樓」結業
疑壞零件、配件不當 電熱水爐爆炸兩傷
疑壞零件、配件不當 電熱水爐爆炸兩傷
當局質疑非慢病篩查對象 社協：卻步婆婆未曾確診
當局質疑非慢病篩查對象 社協：卻步婆婆未曾確診
30款醃菜29含蟲片異物 八成半高鈉 坤興記欖菜百克310片 交食安跟進
30款醃菜29含蟲片異物 八成半高鈉 坤興記欖菜百克310片 交食安跟進
DAISO嬰兒濕巾細菌超標500倍
DAISO嬰兒濕巾細菌超標500倍
涉食肆投訴增53% 四捨五入結帳惹議
涉食肆投訴增53% 四捨五入結帳惹議
文錦渡北上客運恢復 貨車暫無期
文錦渡北上客運恢復 貨車暫無期
聾啞漢裁精神紊亂下自殺 家屬：研訊未還原事件
聾啞漢裁精神紊亂下自殺 家屬：研訊未還原事件
認6年五狎親女 男子囚5年4月
認6年五狎親女 男子囚5年4月
涉網購騙案呃百人 9人被捕
涉網購騙案呃百人 9人被捕
曾讀清華「對中國沒怨恨」 任記者「諗住做到坐」
曾讀清華「對中國沒怨恨」 任記者「諗住做到坐」
控方指會議廳與人拍膊頭 王宗堯：或因認識
控方指會議廳與人拍膊頭 王宗堯：或因認識
半年604宗涉9.7億 機場毒案增八成
半年604宗涉9.7億 機場毒案增八成
加控棄保潛逃 蔡天鳳前夫9月再訊
加控棄保潛逃 蔡天鳳前夫9月再訊
大灣區GBA新聞：餐飲業撐起廣深上半年租舖市場 各佔四成 穗核心地段「9客爭一舖」
大灣區GBA新聞：餐飲業撐起廣深上半年租舖市場 各佔四成 穗核心地段「9客爭一舖」
大灣區GBA新聞：房產大宗交易164億 去年全年七成
大灣區GBA新聞：房產大宗交易164億 去年全年七成
【Emily】新世界伙企業 推「智慧社區」過渡房 為住戶開STEM課 「緊急單位」援遭家暴者
【Emily】新世界伙企業 推「智慧社區」過渡房 為住戶開STEM課 「緊急單位」援遭家暴者
【Emily】書展搞廚餘回收 做得啱送爆谷
【Emily】書展搞廚餘回收 做得啱送爆谷
【Emily】蔡若蓮：科教興國由細做起 師資「鬆一鬆」助納才
【Emily】蔡若蓮：科教興國由細做起 師資「鬆一鬆」助納才
【Emily】放榜前返華仁幫師弟打氣 陳浩濂不忘講「經」
【Emily】放榜前返華仁幫師弟打氣 陳浩濂不忘講「經」
【Emily】議員訪廈門華僑大學 讚港生有抱負
【Emily】議員訪廈門華僑大學 讚港生有抱負
【Emily】藝發局新場首展 探索黃竹坑都市傳說
【Emily】藝發局新場首展 探索黃竹坑都市傳說