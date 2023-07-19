涉網購騙案呃百人 9人被捕

兩類手法：扮購票彈支票

被捕6男3女介乎20至63歲，當中包括學生、家庭主婦等，涉嫌「以欺詐手段取得財產及洗黑錢」等罪，其中一人為骨幹，報稱的士司機，部分被捕人為傀儡戶口持有人，涉嫌收取酬勞後以個人名義開設銀行戶口，將戶口出售供清洗騙案得益。被捕人可獲薪酬介乎約一千至數千元。

行動中檢獲約10部手機、一批銀行卡和銀行文件，以及起回一隻價值14.4萬的勞力士手表。涉案105名事主介乎16至63歲。

有關騙案手法分為兩類，其中騙徒會於不同網購平台出售低價「staycation」套票、時令演唱會及主題樂園門票，配以「限購」、「特別優惠」等字眼招徠，誘騙受害者轉帳到指定戶口，騙徒收款後失聯；另一批騙徒屬「彈票黨」，他們會主動接觸放售二手名表、手袋等的賣家，訛稱有意買貨及要求面對面交收。騙徒交收當天會將空頭支票存入賣家戶口、或展示偽造的匯款收據，僅顯示帳面結餘，博取賣家一時大意，未有查閱結餘，交收數天後才發現戶口未有到帳，事後無法聯絡騙徒。計及本案，警方今年已執行5次「天鏡」行動，拘捕80人。