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港聞

港聞二

認6年五狎親女 男子囚5年4月

【明報專訊】54歲男子涉嫌自女兒5至6歲起多次非禮她至14歲，女兒前年向學校教師透露事件揭發。男子昨日承認5項非禮罪，法官在高院判刑時表示，被告行徑可恥，作為父親非但無保護女兒反而侵犯她，令家變成其受難之所，加上本案涉及違反誠信，女兒蒙受心理傷害，最終判監5年4個月。

被告T.Y.K.報稱酒店經理，承認於2013年6月至2019年8月間在5個不同日子非禮女童X。辯方昨日求情稱，被告出於工作壓力犯案，事後萌生自殺念頭，最終顧及家人放棄。

控方案情指出，X現年17歲，被告在她5至6歲起經常非禮她，例如走入家中睡房觸碰她臀部5至6秒、在X躺在牀上時觸摸她私處。至女童11至14歲，被告非禮行徑升級，包括搓揉X胸部、嘗試用手指插入私處和在雙方都脫掉內褲的情况下，撫摸和以陰莖摩擦私處。最後一次事發時被告問X是否不喜歡，又說男人都是這樣。被告被捕後在警誡下承認另曾舔X乳房和企圖強姦她。

母聞碰臀 指另類方式展示愛

被告向警方錄取的會面供辭顯示，X前年向班主任發送電郵，透露自己遭父親性侵，當她激烈反抗時，被告才會停手，這些年選擇啞忍是因憂慮家人得知會受傷；而X曾告知母親被告曾碰她臀部，母親認為被告因工作關係長時間見不到X，遂以另類方式展示對X的愛。根據X的創傷報告，她事後受情緒困擾，人際、兩性、家庭等均有負面影響。

【案件編號：HCCC 33/23】

相關字詞﹕高等法院 非禮女兒

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