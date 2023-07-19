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港聞

港聞二

聾啞漢裁精神紊亂下自殺 家屬：研訊未還原事件

【明報專訊】患抑鬱症的58歲聾啞男子3年前入住葵涌醫院，約兩星期後出院，翌日由住所墮樓身亡。死因庭就事件展開研訊，死因裁判官周慧珠昨日引導陪審團考慮事主是殺死自己、在精神紊亂下殺死自己，或者死因存疑。陪審團退庭商議近3小時，一致裁定事主在精神紊亂下殺死自己。事主胞妹庭外表示尊重及接受陪審團裁決，但認為陪審團所作建議有不足，例如沒涉獵為聾啞人士提供手語翻譯，形容「（研訊）唔係好還原到裏面嗰個好大嘅漏洞」。明報記者

陪審兩建議 不涉手語翻譯

5人陪審團裁定事主鍾志強（終年58歲）2020年5月7日在葵盛東邨從25樓高處墮至1樓平台，身體多處受傷致死，結論一致裁定事主在精神紊亂下殺死自己。他們建議醫管局要求所有病人入院時，必須提供最少一個緊急聯絡人作更新之用，以及護士為病人填寫自殺風險評估表時，須填寫評估時間，以供跟進。

家屬：未提醫生責任

評自殺風險問唔到重點

事主胞妹認為研訊未能還原事件，「好多嘢以偏概全」。她指研訊無提及醫生責任，因為醫生評估事主有否自殺風險時「問唔到重點」，例如「有問事主有冇幻覺、妄想，但我哥哥（事主）捉唔到呢啲詞嘅意思」，惟醫生見事主搖頭便以為事主確認無病况，情况突顯提供手語傳譯員的重要。

醫局：會跟進陪審建議

醫管局回覆查詢時稱非常重視有關個案，將跟進死因庭的兩項建議，並稱葵涌醫院2020年起已採取一系列措施，加強對有特殊溝通需要病人住院及出院時的支援，包括在病人評估表中加入傳譯服務的選項、加強與有言語溝通困難的病人以書寫方式溝通、加強培訓員工與有特殊需要病人溝通，及加強宣傳傳譯服務等。局方亦會研究把有關措施推展至其他醫院，以免類似事件再發生。

醫管局轄下的公立醫院和診所，主要通過服務承辦商及司法機構政務處特約傳譯員，為有需要的病人提供免費手語傳譯。承辦商提供的手語傳譯員入職前，必須接受與醫療傳譯有關的培訓，並通過考核及面試，才會獲聘用。

死因裁判官周慧珠昨總結證供時指事主患抑鬱症，2020年起失眠及有自殺念頭，同年4月20日尋求社工協助，翌日經門診轉介下送院檢查，入住葵涌醫院。其間精神科主診醫生鄭美琪評估事主無自殺風險後安排出院，又指事主曾多次表達擔心女兒及害怕失去工作，事主胞妹則反對醫生決定。5月6日，事主獲准出院，當晚事主在家向女兒透過手語示意想安樂死，又以剪刀及槌自殘，翌晨被發現倒卧大廈平台。

周官引導陪審團時表示，倘裁定事主是「殺死自己」，需有證據裁斷事主有意圖結束生命，如考慮身高162厘米的事主穿過氣窗墮樓，「一個人唔係要打算結束生命，會唔會開氣窗跳落嚟呢？」至於「精神紊亂下殺死自己」，證據需支持死者有意圖結束生命，而且精神處於紊亂，如考慮事主出院直至身亡之間12小時內曾用頭撞電梯門、服藥後仍睡不好等證據；若陪審團不知道死者為何從高處墮下，可裁定死因存疑，惟無證供顯示死者是意外墮下，或是被人推下樓。

【案件編號：CCDI 373/20】

（死因研訊）

相關字詞﹕葵涌醫院 聾啞人士 抑鬱 死因研訊

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