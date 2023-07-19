文錦渡北上客運恢復 貨車暫無期

運輸署昨發布交通消息，稱跨境客車、跨境出租車、跨境私家車及跨境巴士今起恢復經文錦渡口岸出境往深圳；跨境貨車則要繼續使用其他道路過境口岸。有跨境巴士業界歡迎客車可較預期早恢復通關，有貨車業界估計內地只完成局部維修，故僅容許數量較少且較輕型的客車通關，冀當局加緊搶修，讓貨車也可盡快通行。

上水廣場至文錦渡口岸的跨境巴士由營辦商「華通巴士」及「粵港汽車」聯營，華通巴士昨亦在微信公布今日7時起恢復使用文錦渡口岸。特首李家超上周曾稱，初步得悉內地當局或需一個月維修。港粵直通巴士協會秘書長張劍平指客車恢復通關較預期早，業界歡迎消息，由於上水有專營巴士路線往香園圍口岸，過去一周跨境巴須改道香園圍後客量有少許流失，估計內地當局考慮到文錦渡口岸仍有跨境學生、鄰近文錦渡口岸的深圳居民等有需求，率先恢復客車通關。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉稱暫未有消息貨車何時通關，估計只局部維修一兩條通道，考慮到文錦渡貨車量多，體積又較大，故先讓客車通關。他指近期貨運量不算多，目前業界改經香園圍北上問題不大，早前塞車情况已改善， 「大家忍耐下都沒問題」，惟仍盼內地加緊趕工，讓貨車可節省繞路行車時間，按時北上取貨。