涉食肆投訴增53% 四捨五入結帳惹議

銷售手法投訴增六成

消委會總幹事黃鳳嫺指上半年接獲731宗涉食肆投訴，較去年同期升53%；其中123宗涉銷售手法爭議，較去年同期78宗增57.7%，包括條款不清晰或實際價錢與餐牌不符，佔46%。

原價加一 埋單300變800

銷售投訴包括有餐廳海報顯示午市燒肉放題買一送一優惠，套餐價格為344元，但帳單卻顯示826元，投訴人查詢後才知海報是指優惠後的「人均價」，亦需以原價加一計服務費，認為餐廳宣傳誤導。另有投訴人指光顧晚市大閘蟹及片皮鴨放題，入座才知片皮鴨售罄。

譚鳳儀指商戶有責任提高收費透明度，例如在提供的優惠是以原價計算加一服務費時，須清楚註明。如消費者事先不知情，商戶則只可行使「四捨」或收取足額款項，亦不應視四捨五入的結算方法為約定俗成規定。對於出現食材短缺，譚鳳儀指商戶應在安排入席前主動通知消費者。

（消委報告）