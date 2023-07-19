涉食肆投訴增53% 四捨五入結帳惹議

【明報專訊】消委會今年上半年接獲123宗食肆銷售手法相關投訴，較去年同期多近六成。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，食肆以「四捨五入」結帳是近年常見爭執原因，例如有投訴人結帳金額204.6元，但食肆要求付205元。投訴人不滿餐廳僅在收銀位置貼「四捨五入」結帳告示，而未有在餐牌及當眼處標示。
銷售手法投訴增六成
消委會總幹事黃鳳嫺指上半年接獲731宗涉食肆投訴，較去年同期升53%；其中123宗涉銷售手法爭議，較去年同期78宗增57.7%，包括條款不清晰或實際價錢與餐牌不符，佔46%。
原價加一 埋單300變800
銷售投訴包括有餐廳海報顯示午市燒肉放題買一送一優惠，套餐價格為344元，但帳單卻顯示826元，投訴人查詢後才知海報是指優惠後的「人均價」，亦需以原價加一計服務費，認為餐廳宣傳誤導。另有投訴人指光顧晚市大閘蟹及片皮鴨放題，入座才知片皮鴨售罄。
譚鳳儀指商戶有責任提高收費透明度，例如在提供的優惠是以原價計算加一服務費時，須清楚註明。如消費者事先不知情，商戶則只可行使「四捨」或收取足額款項，亦不應視四捨五入的結算方法為約定俗成規定。對於出現食材短缺，譚鳳儀指商戶應在安排入席前主動通知消費者。