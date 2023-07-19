DAISO嬰兒濕巾細菌超標500倍

稱手口專用 消委交海關跟進

細菌測試發現，全部樣本均沒有檢出大腸菌群、綠膿杆菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌以及任何真菌。但DAISO一款手口專用的嬰兒濕紙巾驗出的細菌菌落總數達100,000cfu/g，超出內地《一次性使用衛生用品衛生標準》的上限200cfu/g近500倍。本報向永旺（香港）百貨查詢DAISO濕紙巾情况，截稿前未有回應。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀稱結果反映樣本生產時可能已受到微生物污染。她提醒，市民應避免使用含有過量細菌的濕紙巾，清潔面部、眼睛、嘴巴及私密部位等，有可能出現細菌感染，會導致結膜炎、喉嚨紅腫、發燒等症狀，抵抗力較弱的嬰幼兒和長者使用者有較高風險。消委會總幹事黃鳳嫺稱，測試結果已轉交海關跟進，發現涉事產品已下架。其後試購另一款測試產品，並根據其認可標準作安全測試。

萬寧濕巾偏酸或致皮膚炎

759品牌含致敏防腐劑

另外，測試亦發現萬寧「嬰兒柔濕巾—初生嬰兒適用（3包裝）」所含溶液的酸鹼值（pH）為3.2，略低於內地《濕巾標準》酸鹼值下限3.5，即偏酸性；759阿信屋「家庭裝濕紙巾（香港名勝）」和nepia濕紙巾則含有可致敏防腐劑。消委會指酸度較高濕紙巾易令皮膚痕癢或炎症，建議避免使用。

萬寧回應，其產品所用的防腐劑於pH3至4的效能最理想，亦曾接受歐盟安全評估；759阿信屋表示已經停售相關產品；nepia代理商則表示產品防腐劑含量屬安全範圍內。

（消委報告）