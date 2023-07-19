30款醃菜29含蟲片異物 八成半高鈉 坤興記欖菜百克310片 交食安跟進

30款預先包裝醃菜樣本，包括泡菜、德國酸菜、青瓜、榨菜、蘿蔔和橄欖菜。測試發現，除了「Foodcraft」德國酸菜，其餘均檢出粉蟎、毛髮、昆蟲碎片、金屬碎片、天然纖維、塑膠碎片、石屑、合成纖維或昆蟲的輕質異物。其中3款橄欖菜樣本含較多昆蟲碎片，「坤興記」、「綿香」，「美味棧」每100克樣本所含的昆蟲碎片分別為310、129和91片。

含金屬毛髮等 或因菜葉難洗

消委會指出，或因橄欖菜主要原料為芥菜葉，菜葉容易摺疊藏污垢，所以難徹底清洗。大部分樣本每100克含介乎1至32塊異物，有可能是種植及醃製時混入。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀說：「除咗個別樣本比較得人驚，其他都唔算好多，而且都睇唔到，所以食咗後是否對人體有好大影響，暫時我們測試結果未有發現。」

坤興記代理：已回收促改善

消委會已將資料轉交由食安中心跟進。食安中心表示，發現其中兩款已沒有在市場出售，另一款的檢測結果待定。中心在其中一款樣本發現一塊長約0.5毫米的懷疑昆蟲碎片，正跟進。美味棧分銷商回應稱，已於過去10天內停售及全面回收受影響批次的產品；坤興記代理商則稱已主動回收市場上的所有相關產品，及要求生產商改善。

兩匙蓬盛欖菜 每日鈉上限一半

測試結果亦顯示，26個樣本屬高鈉，每100克的鈉含量由641至3080毫克不等，超過食安中心參考水平的600毫克鈉含量。最高鈉的是「蓬盛」橄欖菜，成年人進食一份30克，即約兩湯匙，已攝入924毫克鈉，接近世衛建議每日攝取上限的一半。譚鳳儀指長期過量攝取鈉可導致血壓上升，增加患心血管疾病、腎病和胃癌風險。

全部4欖菜樣本高脂

消委會又發現，實驗人員已將醃菜的液體盡量隔走，最後發現部分樣本的營養標籤鈉含量較測試結果低，最高相差逾一倍半。譚鳳儀相信，或因標示值為整包醃菜連液體的鈉含量，而醃菜部分鈉含量較高，故較多汁液醃菜的實際鈉含量可能較標示值高。另外，全部4款橄欖菜樣本屬高脂，每100克的總脂肪含量介乎46.4至69.6克。

醃菜樣本每包售價介乎4.3至82元不等，每100克的售價則為4.3至26.5元。消委會指結果顯示價格與品質沒有必然關係，提醒市民醃菜普遍高鈉，要節制食用，亦不能代替新鮮蔬菜。有腸胃問題、患高血壓、心臟病或慢性腎衰竭人士應避免食用。

明報記者

（消委報告）