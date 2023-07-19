當局質疑非慢病篩查對象 社協：卻步婆婆未曾確診

指婆婆住院期間應已接受檢查

醫衛局：計劃不影響基層享公營醫療

醫衛局回覆，該長者應在住院期間已接受檢查，並在出院後應在醫管局門診有跟進覆診。一般而言未曾確診高血壓或糖尿病的45歲或以上港人，均可參加慢病共治計劃；此外，不論是否計劃參加，地區康健中心均會按市民情况提供健康風險評估、建議、護理服務協調和跟進等。局方又稱有經濟困難者包括綜援和長者生活津貼受惠人可續在公營醫療系統獲安全網保障，推慢病共治計劃不影響基層在公營系統獲適切醫療服務。

社協聲明，該長者兩次因血壓偏高而到急症室求診，服用醫生處方藥物後血壓恢復正常，醫生並無確診她患高血壓，該會認為在現時以治療為主的醫療服務制度下，未能持續監察該長者血壓，正應由慢病共治計劃篩查及跟進。社協又表示，政府銳意發展基層醫療，理應確保市民不因缺乏經濟能力而未獲服務，再次促請政府設立篩查收費豁免機制。

衛生防護中心2020/22年度《人口健康調查報告書》顯示，15至84歲市民血壓升高或高血壓患病率為29.5%，包括17.4%自述曾獲醫生確診高血壓，其餘12.1%自述無病史，比例為1:0.7，即每一名確診者便有0.7名此前未獲診斷。

林哲玄：不應以偶發性血壓上升定合資格否

立法會醫衛界議員林哲玄稱，偶發性血壓上升不等於高血壓，病人或因其他疾病或疼痛引致當刻血壓飈升，甚或「拗完交都可能血壓升」，故不應以曾否偶發性血壓上升界定能否參與計劃。他又稱，政府冀分流病人，讓醫管局普通科集中處理弱勢社群，建議除慢病共治計劃外，推出指定用途醫療券並隔年發放，規定該券只能用於身體檢查，若過期不用便報銷，避免長者不捨得用。