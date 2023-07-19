疑壞零件、配件不當 電熱水爐爆炸兩傷

昨早約10時半，大圍積德里富昌樓六樓一個單位內，17歲姓鍾女租客開啟浴室電熱水爐，坐在客廳等待加熱數分鐘後，電熱水爐突然爆炸，屋內物品被炸飛，擊傷鍾的左腿。爆炸亦導致大廈石屎剝落，擊傷62歲姓潘男途人的頭及手。

警方初步調查後，相信事故因電熱水器短路所致，機電署則懷疑涉事「花灑儲水式電熱水器」有零件故障及使用不適當配件。機電署稱已根據《電力條例》，要求業主聘請註冊電業承辦商檢查及修妥屋內損毁的電力裝置，完成後須提交完工證明書，以確保電力安全。

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新表示，只有「對衡式」或「高壓式」電熱水爐可加裝其他水龍頭，例如讓洗手盆及浴缸同時使用熱水；若在花灑儲水式電熱水器加裝其他水龍頭，或會影響蒸氣散熱，導致機件失靈而爆炸。除了定期檢查，他亦建議用戶平日加熱時可留意電熱水爐有否雜音，由於加熱一般需時15至20分鐘，若超過時限，再加上電熱水爐發出「轟轟」噪音，應馬上關掣，並找專業人士檢查。