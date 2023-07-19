明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

旅監禁同區購物用膳 土瓜灣「團餐酒樓」結業

【明報專訊】本港今年初與內地通關後，內地旅行團曾在土瓜灣及紅磡造成阻街問題，旅遊業監管局其後要求業界採取一系列措施，如落實預約制度及採取人流管制等。旅監局昨確認，5月曾向該區商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳。有經營團餐的酒樓形容規定不合理，又稱因疫情及相關政策致生意大跌七成半，無奈結業。

旅監局回覆本報時確認，按《旅遊業條例》設立入境旅行團註冊商店行政計劃，商戶須簽承諾書才可繼續營運註冊商店；鑑於早前九龍城區旅客聚集及居民關注，局方5月向區內商店發出附加承諾書，包括商戶要承諾旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳，以及團客不得在商店外公眾地方排隊、旅遊車不得在局方指明不准停車區內上落客等，違者將按個案性質及嚴重性處分，包括暫停或撤銷商店註冊。局方稱暫未打算向其他區商店實施類似措施，亦不會評論個別酒樓營運情况。

在土瓜灣經營團餐的富源酒樓昨最後一日營業，經理張先生稱酒樓開張14年，因疫情停業3年半，員工被迫放無薪假；通關後雖多了人到訪土瓜灣，但最近旅監局卻實施新規定，他認為是針對食肆多了客人而對居民造成滋擾，形容規定不合理。他說酒樓面積約兩萬多平方呎，疫前每月營業額逾170萬元，每天接待約60團，現收入大跌約七成半至不足50萬元，「交租都唔夠」，老闆要四出張羅現金出糧。

生意少疫前七成半 批措施不合理

張說本月初才得知酒樓要結業，老闆要自掏腰包支薪。他又說，就算團餐加價亦「做唔掂」，「伙計個個嘅心都係流緊血㗎喇，但係知道老闆都唔容易，所以都無聲出」。

相關字詞﹕通關 旅行團 富源酒樓 旅遊業條例 旅遊業監管局

上 / 下一篇新聞

副國安部長董經緯接掌國安公署 2021年主持反諜座談 促抓「內奸」「幕後金主」
副國安部長董經緯接掌國安公署 2021年主持反諜座談 促抓「內奸」「幕後金主」
《榮光》禁令擬豁免新聞工作 記協歡迎稱不申介入案件
《榮光》禁令擬豁免新聞工作 記協歡迎稱不申介入案件
電競名稱含「光復」 港選手遭DQ停賽3年 亞運前哨戰主辦方指敏感 港電競總會「嚴懲」
電競名稱含「光復」 港選手遭DQ停賽3年 亞運前哨戰主辦方指敏感 港電競總會「嚴懲」
女督察超市盜竊判160小時社服令
女督察超市盜竊判160小時社服令
市建局蝕35億 9年首見紅 料下年借貸 重申7年樓收購價負擔重須檢討
市建局蝕35億 9年首見紅 料下年借貸 重申7年樓收購價負擔重須檢討
土瓜灣首置項目260伙 料最低七二折9月推售
土瓜灣首置項目260伙 料最低七二折9月推售
失業率2.9%改善 暫收一宗輸勞申請
失業率2.9%改善 暫收一宗輸勞申請
疫後首屆書展開鑼 書商稱銷情樂觀 配合消費券 貿發局料入場人次增10% 颱風醞釀添變數
疫後首屆書展開鑼 書商稱銷情樂觀 配合消費券 貿發局料入場人次增10% 颱風醞釀添變數
區家麟等著作圖書館下架 書商照售
區家麟等著作圖書館下架 書商照售
平機會停查 投訴髮禁生擬民事訴訟
平機會停查 投訴髮禁生擬民事訴訟
浸大查公開錄音 着學生會前幹事自述參與程度
浸大查公開錄音 着學生會前幹事自述參與程度
上水屠房400豬未即日宰涉違規 食環未提懲處 議員倡訂罰則
上水屠房400豬未即日宰涉違規 食環未提懲處 議員倡訂罰則
村屋起火戶主燒傷 疑冷氣機短路肇禍
村屋起火戶主燒傷 疑冷氣機短路肇禍
疑壞零件、配件不當 電熱水爐爆炸兩傷
疑壞零件、配件不當 電熱水爐爆炸兩傷
當局質疑非慢病篩查對象 社協：卻步婆婆未曾確診
當局質疑非慢病篩查對象 社協：卻步婆婆未曾確診
30款醃菜29含蟲片異物 八成半高鈉 坤興記欖菜百克310片 交食安跟進
30款醃菜29含蟲片異物 八成半高鈉 坤興記欖菜百克310片 交食安跟進
DAISO嬰兒濕巾細菌超標500倍
DAISO嬰兒濕巾細菌超標500倍
涉食肆投訴增53% 四捨五入結帳惹議
涉食肆投訴增53% 四捨五入結帳惹議
文錦渡北上客運恢復 貨車暫無期
文錦渡北上客運恢復 貨車暫無期
聾啞漢裁精神紊亂下自殺 家屬：研訊未還原事件
聾啞漢裁精神紊亂下自殺 家屬：研訊未還原事件
認6年五狎親女 男子囚5年4月
認6年五狎親女 男子囚5年4月
涉網購騙案呃百人 9人被捕
涉網購騙案呃百人 9人被捕
何桂藍：不認同戴耀廷攬炒宿命論 稱奪權是象徵式說法 立會過半只獲否決權非管治權
何桂藍：不認同戴耀廷攬炒宿命論 稱奪權是象徵式說法 立會過半只獲否決權非管治權
曾讀清華「對中國沒怨恨」 任記者「諗住做到坐」
曾讀清華「對中國沒怨恨」 任記者「諗住做到坐」
控方指會議廳與人拍膊頭 王宗堯：或因認識
控方指會議廳與人拍膊頭 王宗堯：或因認識
半年604宗涉9.7億 機場毒案增八成
半年604宗涉9.7億 機場毒案增八成
加控棄保潛逃 蔡天鳳前夫9月再訊
加控棄保潛逃 蔡天鳳前夫9月再訊
大灣區GBA新聞：餐飲業撐起廣深上半年租舖市場 各佔四成 穗核心地段「9客爭一舖」
大灣區GBA新聞：餐飲業撐起廣深上半年租舖市場 各佔四成 穗核心地段「9客爭一舖」
大灣區GBA新聞：房產大宗交易164億 去年全年七成
大灣區GBA新聞：房產大宗交易164億 去年全年七成
【Emily】新世界伙企業 推「智慧社區」過渡房 為住戶開STEM課 「緊急單位」援遭家暴者
【Emily】新世界伙企業 推「智慧社區」過渡房 為住戶開STEM課 「緊急單位」援遭家暴者
【Emily】書展搞廚餘回收 做得啱送爆谷
【Emily】書展搞廚餘回收 做得啱送爆谷
【Emily】蔡若蓮：科教興國由細做起 師資「鬆一鬆」助納才
【Emily】蔡若蓮：科教興國由細做起 師資「鬆一鬆」助納才
【Emily】放榜前返華仁幫師弟打氣 陳浩濂不忘講「經」
【Emily】放榜前返華仁幫師弟打氣 陳浩濂不忘講「經」
【Emily】議員訪廈門華僑大學 讚港生有抱負
【Emily】議員訪廈門華僑大學 讚港生有抱負
【Emily】藝發局新場首展 探索黃竹坑都市傳說
【Emily】藝發局新場首展 探索黃竹坑都市傳說