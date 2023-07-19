旅監禁同區購物用膳 土瓜灣「團餐酒樓」結業

旅監局回覆本報時確認，按《旅遊業條例》設立入境旅行團註冊商店行政計劃，商戶須簽承諾書才可繼續營運註冊商店；鑑於早前九龍城區旅客聚集及居民關注，局方5月向區內商店發出附加承諾書，包括商戶要承諾旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳，以及團客不得在商店外公眾地方排隊、旅遊車不得在局方指明不准停車區內上落客等，違者將按個案性質及嚴重性處分，包括暫停或撤銷商店註冊。局方稱暫未打算向其他區商店實施類似措施，亦不會評論個別酒樓營運情况。

在土瓜灣經營團餐的富源酒樓昨最後一日營業，經理張先生稱酒樓開張14年，因疫情停業3年半，員工被迫放無薪假；通關後雖多了人到訪土瓜灣，但最近旅監局卻實施新規定，他認為是針對食肆多了客人而對居民造成滋擾，形容規定不合理。他說酒樓面積約兩萬多平方呎，疫前每月營業額逾170萬元，每天接待約60團，現收入大跌約七成半至不足50萬元，「交租都唔夠」，老闆要四出張羅現金出糧。

生意少疫前七成半 批措施不合理

張說本月初才得知酒樓要結業，老闆要自掏腰包支薪。他又說，就算團餐加價亦「做唔掂」，「伙計個個嘅心都係流緊血㗎喇，但係知道老闆都唔容易，所以都無聲出」。