上水屠房400豬未即日宰涉違規 食環未提懲處 議員倡訂罰則

當局引述營運商稱颱風致延誤

食環署回覆本報查詢時稱業界表示進口商和買手的操作受颱風影響，令屠宰延至昨日（18日），因應上述情况，食環署已即時安排屠房隔離該批活豬，與昨進入屠房的豬完全分隔，並加強屠房清潔消毒。署方補充，將與各持份者總結經驗，商討如何在颱風等突發情况落實「日日清」。

何俊賢補充，「日日清」措施可讓屠房徹底清洗豬欄、限制豬隻在屠房的逗留時間，以減感染風險，又批評現時措施毫無罰則，質疑港府制訂政策及監管粗疏無力，促有關部門盡快修正漏洞。翻查紀錄，港府自2008年禽流感後，活雞零售處所亦有要求「日日清」，據第132X章《食物業規例》，違反相關罪行將被罰款5萬元及監禁6個月。

業界質疑僅勸喻欠阻嚇

同為豬農的香港農業聯合會主席陳建業向本報稱，據他了解，上水屠房過往平均每日有近40至50隻滯銷，以往都能即日屠宰，若前日有400頭豬未賣出，估計因颱風、代理商估算錯誤「入多了貨」。他質疑五豐行做法「破壞現有監管模式」，又質疑食環多年來未訂罰則懲處違規行為，等同「放生」違例者。

豬肉行總商會理事長許偉堅向本報說，事件反映食環監管不力、現時未有罰則令措施欠阻嚇力等問題，促請當局堵塞漏洞。惟他又指非洲豬瘟距今近4年，其間只有零星個案，認為相關疫情對市民或豬隻健康影響甚小，是時候放寬「日日清」政策。