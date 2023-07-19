浸大查公開錄音 着學生會前幹事自述參與程度

【明報專訊】5月網上流出浸大校方代表與學生會面的錄音，浸大上月表明調查，稱不接受學生私下錄音及公開發布。浸大4名前學生會內閣「滄溟」幹事，早前收到校方通知，指他們或有份管理涉事的Instagram帳戶，要求他們分別提交「自我陳述」（self-statement），交代自己在事件上的角色及參與程度等細節，以及就此事的任何辯護、減輕過錯因素。浸大回覆查詢稱，有既定機制處理學生紀律事宜，稱由於學生紀律程序涉及私隱，校方不會評論個案詳情。
浸大前學生會幹事會內閣「滄溟」，其「聯合上訴平台」Instagram帳戶5月網上發布與校方代表會面的錄音。浸大6月稱會調查此事。
浸大：有機制處理學生紀律
4名「滄溟」前幹事早前分別收到校方通知，指他們或有份管理涉事的Instagram帳戶，大學非常重視事件，正在調查，會根據調查結果，或成立學生紀律委員會（Panel on Student Disciplinary Cases）召見他們，因此要求他們提供「自我陳述」。
校方要求學生提供的「自我陳述」包括事件涉及的人及其角色；學生本人在事件的角色，參與Instagram帳戶的程度，以及就此的任何辯護、減輕過錯因素等，並提供相關證據如屏幕截圖、短訊及相片。
4生退出涉事平台
「不想再成為關注對象」
原先發布錄音的「滄溟聯合上訴平台」Instagram帳戶，早前已更名為「浸大黐線佬」，4名學生會前幹事昨發聲明稱，「經過幾個月同校方嘅周旋，我等經已心力交瘁」，不希望再繼續成為大學「重點關注對象」，稱退出平台。
原為浸大學生會的「滄溟」4月上任，校方同月稱發現幹事會網上發布的資料部分對過去事件的描述，出現誇大、缺乏事實根據及偏頗，紀律處分4人，包括被禁止參與學生組織工作16個月、交600字反思文章等。