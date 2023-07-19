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港聞

港聞二

平機會停查 投訴髮禁生擬民事訴訟

【明報專訊】去年6月，東華三院黃笏南中學學生林澤駿向平機會投訴，質疑校規禁男生留長髮涉違《性別歧視條例》，其後在Instagram以影片及文字公布情况，引起社會關注。事隔逾年，林澤駿昨發新聞稿，稱平機會於4月12日以投訴缺乏實質為由，決定終止其投訴調查，他稱浪費了備戰DSE的寶貴時間，一年來學校有任何改變，亦見證不了學生權益的進步，已於3月申請法律援助，望循民事訴訟或司法覆核途徑，推動學校廢除髮禁。

平機會指投訴缺乏實質

林澤駿斥浪費備戰DSE時間

東華三院黃笏南中學昨回應，校方在過去一年多一直配合平機會調停及調查，並恪守三方溝通基本原則，包括保密會議內容，同時保障學生私隱及互相尊重。校方又稱由於個案可能涉及司法程序，不宜評論相關細節。

林澤駿稱在3月6日收到平機會的電郵，獲通知終止調查的決定，他隨即回信要求會方再次審核投訴，至4月12日，平機會經最終個案審核，根據有關條例所指的「缺乏實質」為由，決定終止投訴調查，也拒絕為案件提供司法援助。

林澤駿稱，從校方回應中只看到不少邏輯謬誤，以及一些毫無關係的推論，包括沒有提供禁止男生留長髮的具體原因，或解釋禁止男生留長髮如何提升學校團結的氣氛等。

林將中學畢業，對無法幫助師弟妹解除不合理的校規限制感到遺憾，他稱正為髮型自治權益委員會做社團註冊，盼望未來做更多游說工作；又聯同朋友成立網上平台「吾髮」，希望藉此協助有需要的中學生。

相關字詞﹕平機會 教育局

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