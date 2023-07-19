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港聞

港聞二

區家麟等著作圖書館下架 書商照售

【明報專訊】今年5月多名本地學者及傳媒人的相關書籍被公共圖書館下架；貿發局早前重申不會預先審查書籍，亦無「禁書清單」，只要書籍符合香港法律均能展出。有參展商稱曾收到大會提醒書籍「要合法」，不過該參展商指坊間都有銷售下架書籍，不太擔心賣書違法，亦沒有特意篩選任何書籍。

本報記者昨午於會場觀察，發現至少3本已於公共圖書館下架的書籍，包括資深傳媒人區家麟作品《潮池：浪遊二十國度的故事》及《他他巴：走在絢麗與荒涼》，以及立法會前議員吳靄儀作品《拱心石下：從政十八年》。

指大會提醒「要合法」 沒特別內容

出版社藍藍的天有限公司今年有售賣區家麟兩本已下架書籍，總編輯伍自禎表示，大會曾提醒售賣的書籍「要合法」，但他指提醒並沒特別內容，「平時都係咁send（傳送信息）」，暫時未有其他人士過來詢問或作出提示。伍指兩本書被圖書館下架的書在坊間都有售，加上特首李家超早前表明市民仍可於私人書店購買下架書籍，故不太擔心違法，亦沒有特意篩選任何書籍。

《荼杯》總編稱「一定有篩選」

《茶杯雜誌》執行總編輯Alan亦表示，曾收到大會提醒售賣的書籍「唔好犯法」。被問及有否篩選任何書，Alan表示「一定有篩選」，例如有關文化大革命的口述歷史書籍。他說2019年前及2019年後的法例不同，「以前出得嘅書，同𠵱家擺得喺枱嘅都唔同」，故今年主力售賣香港地標及美食等書籍，例如前《飲食男女》執行編輯作品《味緣香港》，他相信「鍾意香港嘅香港人就會過嚟買多啲」。

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