疫後首屆書展開鑼 書商稱銷情樂觀 配合消費券 貿發局料入場人次增10% 颱風醞釀添變數

本報記者昨午到會場觀察，大部分參展商正密鑼緊鼓準備攤檔，有部分參展商更已完成擺攤，似乎未受前日的颱風「泰利」影響。

今年書展主題為兒童及青少年文學，多個參展商亦有配合主題，擺放大量有關兒童及青少年文學的書籍。另外，有部分來自內地的參展商擺放大量國家主席習近平的書籍，例如《習近平談治國理政》等，每本售價120元。

本地流行 書商推香港典故

配合主題 銷本地兒童繪本

三聯書店市場推廣主任何嘉泳表示，今屆書展是疫後首個，加上政府日前派發新一期消費券，故對銷情感到樂觀，希望較去年有所增長。何續稱，近年港人關注本地議題，故特意於今屆書展推出多本香港歷史典故等與本地題材有關的書籍；另外，為配合今屆書展的主題，又特意推出多本兒童繪本，例如有插畫家及漫畫家蘇敏怡（Stella So），以及畫家李志清的書籍。

部分出版社在當眼位置擺放熱門人物相關的書籍，例如明報出版社攤位跟去年一樣，擺放大量已故作家倪匡的作品，包括《原振俠》、《衛斯理》等，又擺放本地藝術家Cuson Lo的《怪叔叔與毒舌女友》等大量兒童及青少年書籍，以配合今屆書籍主題。市場經理鍾麗儀表示，今屆是本港通關後首個書展，而且消費券於日前派發，「我們有齊收消費券的安排（電子支付平台）」，期望人流及銷情更勝往年。

天地圖書副總經理區麗兒表示，期望書展人流會受惠於通關而增加，「希望旺丁又旺財」，加上日前派發的消費券亦有助增加市民消費意欲，保守估計銷情較去年增加10%。為吸引更多客人，區麗兒說所有書籍均享有八折優惠，有部分書籍更以半價發售。

今屆書展連同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界，有來自36個國家或地區、近780多個參展商參加，3項活動較去年多約60家展商，其中書商有500多家，與往年相若。

逾500書商參展 往年相若

上屆書展錄得85萬人次入場，貿發局副總裁張淑芬表示，本港全面通關後，內地旅客可乘坐東鐵線直達會展站，料今屆可錄得10%增長。天文台預料下周或再受颱風吹襲，張說，颱風或會令入場人數增添「好多變數」，希望「颱風唔好咁快嚟」。

今年書展邀請兩岸三地作家到場分享，張淑芬說，內地作家余華及馬伯庸等的講座反應熱烈，已有數千人報名。