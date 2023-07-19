失業率2.9%改善 暫收一宗輸勞申請

餐飲業失業率維持4.8%

署理勞工及福利局長何啟明昨在新聞稿評論最新失就業情况，料隨着經濟復蘇進一步增強，勞工市場在未來數月應會進一步改善。失業率按移動3個月數字統計，據政府統計處數字，最新4至6月總就業人口有368.9萬，較3至5月多約1.5萬，最新失業人數為11.4萬。就業不足率方面，由1.2%下降至最新的1.1%，涉約4.15萬人，主要見於地基及上蓋工程業和零售業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率，下降0.2個百分點至4%；其中，零售業和住宿服務業的失業率，分別降0.3及0.5個百分點，至3.5%及3.0%，餐飲服務活動業則維持於4.8%不變。藝術、娛樂及康樂活動業等失業率亦改善。

建造業及運輸業輸勞計劃本周一起開放，即遇上8號風球當局未收到申請，昨計劃第二日，運輸及物流局和運輸署表示，截至昨午5時，運輸業輸入勞工計劃接獲一宗與「公共小巴／客車行業」相關申請。