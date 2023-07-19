土瓜灣首置項目260伙 料最低七二折9月推售

約一半2至3房 一半1房

市建局表示，參考上次經驗，並顧及業主置業需要，「煥然懿居第三座」約一半單位將是兩房及3房戶型，實用面積約由430至600方呎不等，以照顧家庭申請者的需要；至於另一半單位，將為1房戶型設計，實用面積約300至360方呎。

市建局行政總監韋志成表示，參考今期居屋以市六二折定價，預計「煥然懿居第三座」最終折扣為六二折再減少約10%至20%折扣率，以此推算今期首置單位折扣率約為七二至八二折。至於申請者資產及入息要求，韋志成稱視乎市民負擔能力而定，並正與房屋局商討有關細節。

靠背壟道950單位 料納首置盤

此外，市建局還表示，位於靠背壟道的試點項目部分地盤亦將劃作興建首置單位，預計提供950個單位。市建局續稱，預計未來數年將提供逾3200個首置單位，其中包括 「煥然懿居第三座」的260個單位、大坑西新邨的2000個單位及靠背壟道的950個單位，以滿足市民的置業需求。