市建局蝕35億 9年首見紅 料下年借貸 重申7年樓收購價負擔重須檢討

有議員贊同建議，認為屬合適時機提出；另有關注團體認為建議有違市建局重建精神。發展局回應稱，市建局收購政策已實施超過20年，不排除檢視空間，但改變前須有全面的政策審視和充分諮詢。市建局亦會積極考慮向機構發行綠色債券籌措資金。

發展局：不排除檢討 會充分諮詢

市建局主席周松崗昨日表示，2022/23年度推出招標3個住宅項目，回標收入均不及預期；而觀塘市中心第四及第五發展區商業項目，因投標價不理想而收回，令該局全年度前期款項收入只有約48億元，較前一個財政年度減70%。

周松崗續稱，去年度結束時，合共錄得約5億元營運虧損，另有30億元減值撥備，因此去年淨虧損35億元（當中30億元撥備不影響現金流），資產淨值維持500億元，預計下年度需借貸。

20年前差價六成 今幾近可買新盤

韋志成補充，目前難預計會虧損多久，但強調「不會停止市區更新」，會在每個項目爭取回報。至於他早前提出檢討「同區7年樓齡」收購價的做法，引起外界質疑；他昨回應，20年前以7年樓齡作為收購賠償金額，相等於當年新樓價六成，但現時差價少於一成，換言之7年樓齡樓價幾近可買到新盤，為市建局帶來極大財政負擔。

觀塘流標商業項目 料最快明年底再推

此外，談及早前觀塘大型商業項目因回標價太低而收回，市建局其後於項目加入住宅部分，韋稱已有8間發展商表示感興趣，並預計收益會升「幾十%」，項目料最快明年底招標。

市建局前執行董事、立法會發展事務委員會委員林筱魯指出，因應市况及市建局財政，目前是合適時機檢討市建局收購政策。他續稱，當局須「往前看」，並指「究竟樓市是否如以往20年，趨勢好明顯」，認為市建局若要繼續維持「同區7年樓齡」收購價政策有困難。他認為政府於舊區重建有一定角色，當局應有系統地聯繫新發展區及舊區；又建議當局可研究以市價及若干比例的安置費作收購標準。

本研指改收購政策違重建理念

本土研究社成員陳劍青指出，「同區7年樓齡」收購政策為市建局對市民的承諾，因市區重建的理念之一為改善舊區居民的生活，若市建局更改有關政策，有違其重建理念及精神，屆時與「由政府收樓及收地沒分別」。

陳劍青又指以往因樓市升，市建局有盈餘，當樓市下跌，即出現虧損，反映市建局財務一直過分依賴地產收益，情况不理想。