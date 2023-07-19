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電競名稱含「光復」 港選手遭DQ停賽3年 亞運前哨戰主辦方指敏感 港電競總會「嚴懲」

【明報專訊】香港電競選手林奇隆周日（16日）使用「Eazy.D.L光復」名稱參與亞運排名賽「亞運征途」，負於對手中國隊。負責遴選運動員的中國香港電競總會（總會）賽後發聲明，指主辦方「亞洲電子體育聯合會」（聯合會）因林的遊戲名稱中包含「敏感字眼」，取消林奇隆參與「亞運征途」資格，總會經審議後決定再懲罰林停賽3年，強調停賽屬必要措施，以維護賽事公平和競賽道德。總會創會會長楊全盛不評論有關名稱是否敏感，指有選手投訴名稱有冒犯性，主辦方「判咗係咁」，總會需要跟進。

文化體育及旅遊局支持總會對涉事運動員判罰停賽，稱總會昨日開會討論事件，已知會文體旅局。局方稱根據奧林匹克約章，運動員及各方均不應在體育比賽場上作出政治、宗教或民族的宣示。本報另向聯合會及該會主席霍啟剛查詢，截稿前未有回覆。

指有選手投訴名稱冒犯

總會楊全盛：不評敏感否

楊全盛向本報表示，有選手在比賽過程中向主辦方投訴涉事名稱帶冒犯性，總會當晚協助林奇隆向主辦方作書面解釋，指名稱於2018至2019年間設定，一直未有為意，林已承認「有唔啱」。楊稱不評論有關名稱是否敏感，但「有人投訴、主辦方sustain，個結果就係咁」，總會展開紀律聆訊後決定將林停賽3年。他相信林奇隆並非有心冒犯，事件屬無心之失，又說任何香港運動員被取消資格均令人遺憾，希望其他運動員引以為戒。

「多年沒比賽不察 對引起不快致歉」

自稱是事主的Reddit討論區用戶「Dolkilu」解釋，涉事標籤（tag）在4年前加入，因2019年中期後未曾參加錦標賽（tournament），已忘記有關標籤，賽前亦只看見ID，自己在賽事開始時的暫停階段已刪除標籤，但需時更新。他形容事件屬不幸及錯誤，對引起不快致歉，重申自己沒惡意，希望和平結束事件，以免引起他人麻煩。

有曾經總會選拔後參與國際賽事的電競選手表示，林參與的遊戲Dota重視反應及手速，一般選手黃金時期為17至23歲，認為停賽3年「好嚴重」，對事件感愕然。

比賽間未見爭議 中段起改名

「AESF亞運征途2022」由亞洲電子體育聯合會（AESF）及亞洲奧林匹克理事會合辦，比賽結果將影響隊伍在今年9月杭州亞運的分組及種子排名，但勝負不影響參加亞運資格。其中中國隊對中國香港隊的Dota 2賽事周日在澳門舉行，兩隊分別派5人作賽，比賽直播顯示林奇隆在首場比賽使用「Eazy.D.L光復」名稱，比賽中段變為「Eazy.D.L.**」，至第二場則改為「Eazy.D.L」，其間未見雙方有爭議，中國隊最終以比數2:0勝出。直播片段仍可在微博觀看，YouTube則無當日直播。

總會在比賽翌日兩度發聲明，先指林在遊戲名稱使用「敏感字眼」，被主辦方取消資格及禁止日後參加「亞運征途」，重申選手的個人言論及行為與總會無關；總會尊重聯合會的所有決定，對選手失去資格表示遺憾。總會另一份聲明則指，即日起禁止林參加任何由總會遴選的電競代表隊參與的賽事3年，即直至2026年7月16日，並保留追究違反選手合約的權利。總會形容處罰嚴厲，但強調會方堅守和支持公平競賽的原則，國際賽事中非競技因素和個人情緒應被排除在外，電競運動員代表中國香港電競形象，希望選手堅持奧林匹克運動精神，保持競爭的純粹性。

相關字詞﹕中國香港電競總會 亞運征途 亞運 電競

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