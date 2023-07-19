明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

《榮光》禁令擬豁免新聞工作 記協歡迎稱不申介入案件

【明報專訊】律政司早前入稟高院申請禁制令，禁止公眾具犯法意圖下傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》。原先考慮申請介入案件的香港記者協會昨稱，律政司接納記協建議，新增保障豁免新聞工作的條款。根據記協引述經雙方同意修訂的條文，若經法庭批准，《願榮光》擬議禁制令將加入「不禁止任何在香港或海外，為新聞活動所作出的合法作為」字眼。記協歡迎律政司修訂，認為能明確保障新聞及言論自由的憲法權利，故不會申請介入。

周五訊 「司法抄襲」官被換走

案件周五將在高院聆訊，司法機構網頁顯示，案件由高院法官陳健強（小圖）處理，而非上月處理指示聆訊、近期被揭「司法抄襲」的法官陳嘉信。據悉，律政司一方由資深大律師余若海代表，申請成為禁制令答辯人的前支聯會副主席鄒幸彤則由資深大律師李志喜代表。

記協昨日發表聲明，引述律政司已向法庭表明若批出禁制令，將同意加入新聞豁免條款，律政司並已致函法庭提出雙方同意的最終修訂條文。

根據記協引述的條文字眼，禁制令將不禁止香港或海外為新聞活動所作的合法作為，即任何新聞工作活動，包括為新聞採訪；準備、編纂或向公眾發布新聞文章、節目或其他出版；或向公眾發布新聞或時事評析。

涵時事評析 報道時可播

記協稱，條文豁免記者執行新聞工作活動時的禁制令及民事責任，包括記者報道新聞及評論新聞事件時播放及引用該歌曲，之前發布的新聞及訪問文章如牽涉歌曲亦不受禁制令影響。記協重申，無意發布《願榮光》一曲或干犯任何煽動、分裂國家或侮辱國歌的行為。

至於案件改由陳健強審理，司法機構回覆查詢時稱不評論個別案件法官安排，指個別案件排期或委派法官，均由相關級別法院領導或負責排期法官考慮一系列因素後安排和決定。

相關字詞﹕陳嘉信 香港記者協會 禁制令 願榮光歸香港

上 / 下一篇新聞

副國安部長董經緯接掌國安公署 2021年主持反諜座談 促抓「內奸」「幕後金主」
副國安部長董經緯接掌國安公署 2021年主持反諜座談 促抓「內奸」「幕後金主」
電競名稱含「光復」 港選手遭DQ停賽3年 亞運前哨戰主辦方指敏感 港電競總會「嚴懲」
電競名稱含「光復」 港選手遭DQ停賽3年 亞運前哨戰主辦方指敏感 港電競總會「嚴懲」
女督察超市盜竊判160小時社服令
女督察超市盜竊判160小時社服令
市建局蝕35億 9年首見紅 料下年借貸 重申7年樓收購價負擔重須檢討
市建局蝕35億 9年首見紅 料下年借貸 重申7年樓收購價負擔重須檢討
土瓜灣首置項目260伙 料最低七二折9月推售
土瓜灣首置項目260伙 料最低七二折9月推售
失業率2.9%改善 暫收一宗輸勞申請
失業率2.9%改善 暫收一宗輸勞申請
疫後首屆書展開鑼 書商稱銷情樂觀 配合消費券 貿發局料入場人次增10% 颱風醞釀添變數
疫後首屆書展開鑼 書商稱銷情樂觀 配合消費券 貿發局料入場人次增10% 颱風醞釀添變數
區家麟等著作圖書館下架 書商照售
區家麟等著作圖書館下架 書商照售
平機會停查 投訴髮禁生擬民事訴訟
平機會停查 投訴髮禁生擬民事訴訟
浸大查公開錄音 着學生會前幹事自述參與程度
浸大查公開錄音 着學生會前幹事自述參與程度
上水屠房400豬未即日宰涉違規 食環未提懲處 議員倡訂罰則
上水屠房400豬未即日宰涉違規 食環未提懲處 議員倡訂罰則
村屋起火戶主燒傷 疑冷氣機短路肇禍
村屋起火戶主燒傷 疑冷氣機短路肇禍
旅監禁同區購物用膳 土瓜灣「團餐酒樓」結業
旅監禁同區購物用膳 土瓜灣「團餐酒樓」結業
疑壞零件、配件不當 電熱水爐爆炸兩傷
疑壞零件、配件不當 電熱水爐爆炸兩傷
當局質疑非慢病篩查對象 社協：卻步婆婆未曾確診
當局質疑非慢病篩查對象 社協：卻步婆婆未曾確診
30款醃菜29含蟲片異物 八成半高鈉 坤興記欖菜百克310片 交食安跟進
30款醃菜29含蟲片異物 八成半高鈉 坤興記欖菜百克310片 交食安跟進
DAISO嬰兒濕巾細菌超標500倍
DAISO嬰兒濕巾細菌超標500倍
涉食肆投訴增53% 四捨五入結帳惹議
涉食肆投訴增53% 四捨五入結帳惹議
文錦渡北上客運恢復 貨車暫無期
文錦渡北上客運恢復 貨車暫無期
聾啞漢裁精神紊亂下自殺 家屬：研訊未還原事件
聾啞漢裁精神紊亂下自殺 家屬：研訊未還原事件
認6年五狎親女 男子囚5年4月
認6年五狎親女 男子囚5年4月
涉網購騙案呃百人 9人被捕
涉網購騙案呃百人 9人被捕
何桂藍：不認同戴耀廷攬炒宿命論 稱奪權是象徵式說法 立會過半只獲否決權非管治權
何桂藍：不認同戴耀廷攬炒宿命論 稱奪權是象徵式說法 立會過半只獲否決權非管治權
曾讀清華「對中國沒怨恨」 任記者「諗住做到坐」
曾讀清華「對中國沒怨恨」 任記者「諗住做到坐」
控方指會議廳與人拍膊頭 王宗堯：或因認識
控方指會議廳與人拍膊頭 王宗堯：或因認識
半年604宗涉9.7億 機場毒案增八成
半年604宗涉9.7億 機場毒案增八成
加控棄保潛逃 蔡天鳳前夫9月再訊
加控棄保潛逃 蔡天鳳前夫9月再訊
大灣區GBA新聞：餐飲業撐起廣深上半年租舖市場 各佔四成 穗核心地段「9客爭一舖」
大灣區GBA新聞：餐飲業撐起廣深上半年租舖市場 各佔四成 穗核心地段「9客爭一舖」
大灣區GBA新聞：房產大宗交易164億 去年全年七成
大灣區GBA新聞：房產大宗交易164億 去年全年七成
【Emily】新世界伙企業 推「智慧社區」過渡房 為住戶開STEM課 「緊急單位」援遭家暴者
【Emily】新世界伙企業 推「智慧社區」過渡房 為住戶開STEM課 「緊急單位」援遭家暴者
【Emily】書展搞廚餘回收 做得啱送爆谷
【Emily】書展搞廚餘回收 做得啱送爆谷
【Emily】蔡若蓮：科教興國由細做起 師資「鬆一鬆」助納才
【Emily】蔡若蓮：科教興國由細做起 師資「鬆一鬆」助納才
【Emily】放榜前返華仁幫師弟打氣 陳浩濂不忘講「經」
【Emily】放榜前返華仁幫師弟打氣 陳浩濂不忘講「經」
【Emily】議員訪廈門華僑大學 讚港生有抱負
【Emily】議員訪廈門華僑大學 讚港生有抱負
【Emily】藝發局新場首展 探索黃竹坑都市傳說
【Emily】藝發局新場首展 探索黃竹坑都市傳說