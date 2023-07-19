《榮光》禁令擬豁免新聞工作 記協歡迎稱不申介入案件

周五訊 「司法抄襲」官被換走

案件周五將在高院聆訊，司法機構網頁顯示，案件由高院法官陳健強（小圖）處理，而非上月處理指示聆訊、近期被揭「司法抄襲」的法官陳嘉信。據悉，律政司一方由資深大律師余若海代表，申請成為禁制令答辯人的前支聯會副主席鄒幸彤則由資深大律師李志喜代表。

記協昨日發表聲明，引述律政司已向法庭表明若批出禁制令，將同意加入新聞豁免條款，律政司並已致函法庭提出雙方同意的最終修訂條文。

根據記協引述的條文字眼，禁制令將不禁止香港或海外為新聞活動所作的合法作為，即任何新聞工作活動，包括為新聞採訪；準備、編纂或向公眾發布新聞文章、節目或其他出版；或向公眾發布新聞或時事評析。

涵時事評析 報道時可播

記協稱，條文豁免記者執行新聞工作活動時的禁制令及民事責任，包括記者報道新聞及評論新聞事件時播放及引用該歌曲，之前發布的新聞及訪問文章如牽涉歌曲亦不受禁制令影響。記協重申，無意發布《願榮光》一曲或干犯任何煽動、分裂國家或侮辱國歌的行為。

至於案件改由陳健強審理，司法機構回覆查詢時稱不評論個別案件法官安排，指個別案件排期或委派法官，均由相關級別法院領導或負責排期法官考慮一系列因素後安排和決定。