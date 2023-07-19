副國安部長董經緯接掌國安公署 2021年主持反諜座談 促抓「內奸」「幕後金主」

翻查資料，現年59歲的董經緯是河北趙縣人，是中共十八大、十九大代表及第十三屆全國政協委員。他2006至2017年期間擔任河北省國家安全廳廳長，2018年出任國家安全部副部長，2021年以國家安全部副部長身分主持座談會，學習貫徹同年4月實施的《反間諜安全防範工作規定》，就「反奸防諜」工作作出部署。當時他在座談會上指出，要做好反奸防諜工作，既要抓間諜，又要抓「內奸」和「幕後金主」，並指當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動明顯加劇，特別是個別人員甘願做「內奸」，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動；個別人員充當「幕後金主」，通過非法途徑向敵對勢力輸送資金，用於支持反華活動。

劉兆佳：非方針有變 助培港人員

劉兆佳昨日形容，董經緯是「適合」人選，中央駐港國安公署與特區政府及警方國安署有緊密合作，加上在美國打壓中國及香港的大環境下，相信其國安相關工作的能力和經驗，有助協助本港日後維護國安的工作。保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國昨稱，董經緯在內地國安部門工作一段時間，認為是「順理成章」出任駐港國安公署長一職，形容相關履歷對本港維護國安工作「肯定幫到手」。

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