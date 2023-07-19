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副國安部長董經緯接掌國安公署 2021年主持反諜座談 促抓「內奸」「幕後金主」

【明報專訊】國務院昨發新聞稿，任命國安部副部長董經緯為中央駐港國安公署署長，接替今年1月因鄭雁雄出任中聯辦主任而懸空的職位。特首李家超昨對任命表示歡迎，稱特區政府將繼續與國安公署保持溝通和合作，執行《港區國安法》，履行本港維護國安的責任和義務。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，任命並非反映中央對港國安方針將出現變動，強調《港區國安法》已清晰列明公署角色；惟相信其國安背景，有助加強培訓本港國安人員，及就外部勢力對本港國安的威脅掌握更多情報，應對本港國安事務的不足。

翻查資料，現年59歲的董經緯是河北趙縣人，是中共十八大、十九大代表及第十三屆全國政協委員。他2006至2017年期間擔任河北省國家安全廳廳長，2018年出任國家安全部副部長，2021年以國家安全部副部長身分主持座談會，學習貫徹同年4月實施的《反間諜安全防範工作規定》，就「反奸防諜」工作作出部署。當時他在座談會上指出，要做好反奸防諜工作，既要抓間諜，又要抓「內奸」和「幕後金主」，並指當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動明顯加劇，特別是個別人員甘願做「內奸」，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動；個別人員充當「幕後金主」，通過非法途徑向敵對勢力輸送資金，用於支持反華活動。

劉兆佳：非方針有變 助培港人員

劉兆佳昨日形容，董經緯是「適合」人選，中央駐港國安公署與特區政府及警方國安署有緊密合作，加上在美國打壓中國及香港的大環境下，相信其國安相關工作的能力和經驗，有助協助本港日後維護國安的工作。保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國昨稱，董經緯在內地國安部門工作一段時間，認為是「順理成章」出任駐港國安公署長一職，形容相關履歷對本港維護國安工作「肯定幫到手」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港區國安法 董經緯 駐港國安公署

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