大灣區GBA新聞：餐飲業撐起廣深上半年租舖市場 各佔四成 穗核心地段「9客爭一舖」

明報記者 陳子凌

迎合年輕人 地方菜餐廳活躍

據仲量聯行數據，廣州上半年餐飲業物業租賃成交量按年大升近1.3倍至接近去年全年成交量的144宗，佔整體零售舖388宗成交的37%。在新增餐飲店舖中，又以能夠迎合年輕消費群體的地方特色風味餐廳為主，上半年相關餐廳的租賃成交佔餐飲業租賃需求35%，例如湘辣辣、慫重慶火鍋及師烤豆花烤魚等品牌均錄得多宗租賃成交。

深圳方面，同樣受益於餐飲消費需求的大幅釋放，上半年餐飲業租賃成交量亦接近整體成交四成。地方菜系類食肆的租賃成交量與去年同期相比增加逾50%，包括鮮潭、客語等連鎖餐飲品牌積極拓店，亦有數家中高端餐廳首次於當地開店，如Savor Group於深圳灣萬象城新開的全新高檔粵菜館明筵，以及老牌上海菜館吉士．星座進駐平安金融中心。

仲量聯行華南區研究部總監曾麗表示，過去幾年地方菜系連鎖經營明顯受資本追捧，今年在說好中國故事、刺激消費的大前提下，地方菜系品牌願意溢價尋好舖位的情况，相對其他類型的零售業突出，以廣州為例，因核心商圈的零售舖較稀缺，上半年就有一個優質核心地段舖位出現「9客爭一舖」的情况。

其他行業復蘇慢 廉價服飾略佳

除了餐飲業，服飾業商舖的表現也較其他零售店佳。曾麗指出，廣州部分單價500元（人民幣，下同）以下的本土經濟服飾類品牌，一方面為迎合年輕消費群的購買力，另一方面趁租金低位而吸納優質購物中心內的店舖，以此提高品牌知名度及增加線下銷售渠道。深圳方面，雖然大部分服飾及配飾零售商仍在消化疫情對經營的負面影響，上半年租賃成交量按年減少，但同樣有部分本地服裝製造商趁租金低進駐優質購物中心，加大品牌形象知名度及拓展線下銷售渠道。

但整體而言，除餐飲業外，其他零售業店舖的租賃需求復蘇較為緩慢。仲量聯行指出，由於消費者信心尚未恢復至疫情前水平，消費乏力的狀况仍需時日才可能有實質改善。在營業收入尚未全面恢復下，大部分零售商更傾向降成本及重視租售比的管理策略，對線下門店擴張持謹慎態度。

空置率料隨新盤落成推高

供應方面，截至第二季末，廣州零售物業空置率約6.3%，而下半年預計將有4個新項目落成出租，新增供應達24萬平方米。這些新項目位處市區核心區域、非核心區域及市郊，由於部分項目前期招商效果不理想，空置率可能會較高，給全市整體空置率增加上行壓力。

深圳上半年有3個新項目落成，新增供應近19萬平方米。由於零售商風險承受能力普遍降低，導致項目租賃情况明顯分化，新項目去庫存速度較不理想，輕微推高全市空置水平。上半年深圳零售物業整體空置率約3.4%，較去年底微增0.2個百分點。下半年深圳料再有3個新項目落成，共計新增供應逾28萬平方米，全市整體空置率將面臨上行壓力，估計年底或攀升至4%以上。

旺區與他區租金走勢兩極

租金方面，廣州出現兩極情况，天河北商圈因資源稀缺，租金保持增長，其他地區商圈及市郊項目因需求復蘇不均衡，及大部分零售商承租能力受限，令租金呈下行趨勢，今年上半年廣州市區租金水平較去年底升1.6%，市郊租金則跌1.1%。曾麗預計，下半年廣州零售物業租金表現將持續分化，整體租金重回上升軌道尚待時日。

深圳情况相似，除地理位置優越且客流穩定的成熟項目受到追捧，部分業主開始收回延長免租期等優惠租賃條件外，其餘商場招租進展緩慢，預料核心優質零售物業的整體租金持續上行，但其餘項目租金表現持續受壓。