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港聞

港聞二

移台思鄉寫「情書」 夢回舊觀塘啟德

【明報專訊】除了校園故事、愛情小說，梁望峯亦以筆墨寫出他牽掛的香港舊事物。他去年4月出版小說《香港記憶》（圖），從主角池祥及兒子等人的視角，訴說在觀塘裕民坊（已拆卸重建）、銅鑼灣碧麗宮戲院（1994年結業）、啟德機場（1998年關閉）等的生活點滴。自序談到「這是一本小說，也是一封給香港的情書」，他受訪時解釋，希望讓掛念香港的人、未見過舊香港的下一代，感受往時氛圍及人情。

《香港記憶》以10多處香港景物為場景，自序提到「在香港，很多美好的事物都消失了」。梁受訪時說，前年與家人移民台灣後，對香港更添思念，於是在當地寫下此書。

記錄10多處景物 倘有下集寫深水埗

小說第7節〈觀塘裕民坊〉，池祥跟兒子豪仔游走觀塘，豪仔從父口中了解觀塘舊貌，兩人由裕民坊舊址漫步到觀塘廣場，再到觀塘碼頭看夕陽。觀塘是梁兒時長大地方，作品某程度取自其回憶。梁回想舊時放學後裕民坊的唱片店、寶聲戲院是其流連之處，「然後有一天突然間拆了，全個裕民坊夷為平地」，現已重建為簇新商場及住宅。他難忘舊店舖面孔，痛心「建立困難、破壞容易」，拆卸重建代價是數萬人失去凝聚的地方。

〈碧麗宮戲院〉一節，池祥回想往時戲院多按位劃分票價、門前小食檔販林立，曾邀約女生到當時號稱「最豪華」、1979年開業的碧麗宮戲院。梁望峯亦難忘飛機在九龍城半空飛過的震撼，寫下了〈啟德機場〉。梁說，言語或文字均難以表達親眼所見的真切感受，但仍希望盡力重現。「希望可以讓掛念香港的人、根本未見過這些景物的小朋友，可以知道，香港原來曾經有過這些美好的事物，而現時已消失了。」

書展過後，梁會完成與本港出版社的合約，暫別出書。他說，從小在深水埗「蒲」，移民的台灣卻沒一個地方可像深水埗般「咁市井、令我咁舒服」，小時內向的他每到深水埗「就好生猛」，在鴨寮街跟檔主閒聊、講價，「《香港記憶》如有第二、三集，我一定會寫深水埗」。

（香港書展系列˙二）

相關字詞﹕裕民坊 鴨寮街 香港書展2023 啟德機場 碧麗宮戲院 梁望峯 香港記憶

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