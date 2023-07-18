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港聞

港聞二

二度擱筆研創作方向 或賣故事化成影視

【明報專訊】梁望峯著作累計逾300本，涉獵校園、愛情、科幻及旅遊等題材，獲選今年香港書展年度主題推介作家之一，今次書展推出合共6本實體書及電子書，年底再推出一本旅遊書，之後便會停止寫書。梁望峯受訪時回望過去寫作歷程稱，今次是第二度擱筆，日後會探討其他創作方向，包括授權將故事意念發展成影視作品。他勉勵年輕作家繼續創作，稱創作重點不在於發表，而是透過寫作認識自己。

初年專寫校園枯竭 稍歇後走出框框

梁望峯從事寫作30多年，回想最初寫作因兒時父母為催谷成績不斷為他轉校，令其無從結識朋友，他開始透過寫作記錄心事，及後向出版社投稿獲採用，於17歲出版首本校園小說《校方線人》。作品暢銷，出版社一直要求他寫校園小說，寫了90多本時，他開始感到意念乾涸，30歲前決定首次停止寫作，花兩年多的時間從事寫作無關的工作，包括學廚、街站推銷員、「神秘顧客」等。

及後梁望峯獲出版人麥成輝邀請，「你想不想寫一本與校園完全無關的小說？」梁遂於2002年1月出版首部愛情小說《一個人不止愛一個人》，成為該年十大暢銷書。梁望峯認為該作品至今對他仍十分重要，該次嘗試令他了解到有能力寫校園以外題材，同時兩年的工作經驗亦成為創作養分，令他突破困局。

失生活平衡 「退休」重新聞卷

約20年後梁望峯再次擱筆。作為作家，梁與多家出版社簽約，承諾每年提交書稿數量，最高峰一年出版15本書，他的生活因而失去平衡。他期望今次擱筆可多花時間照顧家庭，同時重拾閱讀習慣，「我十年八年都未可以專心看一本書，我『退休』後第一件事就是取一本書不停看」。

梁表示，「看了差不多兩個月書，我就很興奮、想再寫作」，書籍題材廣泛，包括李碧華、金庸、村上春樹等作品。面對書市萎縮，他正探討其他創作方向，已與台灣一家公司簽約合作，日後將繼續創作故事，透過出售故事版權，將作品轉化為影視作品。

（香港書展系列˙二）

相關字詞﹕一個人不止愛一個人 校園小說 校方線人 香港書展2023 梁望峯

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