明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

近作述離別 梁望峯：角色移民未脫群 盼療讀者心

【明報專訊】今年香港書展年度主題為「兒童及青少年文學」，多年來寫下300多本著作、兒童讀者不少的作家梁望峯為9名年度推介作家之一，筆下作品包括愛情小說、校園故事等。梁望峯接受本報專訪時談到，冀透過寫作讓兒童感受「友情」重要；近年在移民潮下面對離別，他亦盼以作品助小朋友療癒情緒傷痛，即使故事角色已離港，彼此仍會聯絡，不會在書中消失。

明報記者 鄭律銘

梁望峯以小三戊班多名同學相處為主軸的「反斗群英」系列故事，將在書展推出最後一集。系列第7集提到，同學呂優將移民英國、未能與同學一起升小四，同學萬分不捨，呂優內心掙扎如何告知同學移民消息。梁透露，故事取材自自身經歷，他與家人前年移民台灣，7歲女兒今年將在當地升讀小學二年級。

取材自身移台經歷 女與表哥離別傷感

梁望峯說，移民念頭早在10多年前於台灣寫旅遊書時萌生，歷來到訪當地逾百次，但因與妻子事業都在港、有太多牽掛而擱置。決定移民的轉捩點，是女兒7年前出生，「先不論政治氣候」，考慮到香港生活成本貴、樓價高企，台灣生活成本較低、居住環境亦較寬敞。他說女兒出生是一條「分界線」，掙扎過後，認為小朋友「在台灣的環境長大會較好」。

離港續視像維繫友誼 冀帶來盼望

「女兒跟她表哥很好朋友，對方大3至4歲，到我們真的決定要去台灣時，表哥因此而哭，他問為何要移民、為何要這樣？」梁望峯從兩人反應觀察到，小朋友「亦有情緒、不捨」，但作為成年人，難三言兩語解釋移民決定。梁冀透過故事療癒有同樣傷痛的小朋友，助他們消化情緒。例如故事中同學透過視像通話維持友誼，亦會互相安慰。他又期望透過作品為小朋友帶來盼望，即使有角色已離港，但仍存在於故事中，「這就是我可以應承小朋友、唯一可以做的事，他（該角色）永遠都是一個主角」。他說，女兒現時亦有與表哥定期視像通話，「傾談時都頗開心」，亦已適應在台生活。

梁望峯撰寫童書多年，累積不少兒童讀者，他說作品核心主題是「友情」。他以女兒趣事解釋，「她經常跟我說，在學校、班裏有6個男朋友、下個星期有8個男朋友；現在升上小學，就說有25個男朋友」。他希望女兒明白，結交真正的朋友才是最重要：「如果有一兩個是很好的朋友，可以一起從小到大，是很美好的一件事。」他又透露，「反斗群英」中的角色黃予思（乳豬），正以女兒作為原型，笑言「聰明、鬼馬，又發脾氣……我就將她的性格寫了進去！」

重視友情不說教 交讀者自行感受

「反斗群英」故事不乏溫情的一面，例如常鬥嘴的孔龍及曾威峯，為一同升班暫時休戰、考試完畢後齊開大食會，梁望峯說寫故事從來不為「說教」，「不會告訴你一定要這樣」，他情願交由讀者感受，「然後你感覺到或感覺不到都無所謂，當作看一個故事都很開心，不用這麼大壓力」。

（香港書展系列˙二）

相關字詞﹕移民潮 梁望峯 兒童文學 書展 兒童及青少年文學

上 / 下一篇新聞

泰利甫去 下周或再有氣旋進南海 天文台提早一周預報少見 專家：言之尚早
泰利甫去 下周或再有氣旋進南海 天文台提早一周預報少見 專家：言之尚早
航班至少22取消15延誤 離境大堂打蛇餅
航班至少22取消15延誤 離境大堂打蛇餅
法例無風假 議員：在家工作「冇得say no」
法例無風假 議員：在家工作「冇得say no」
7米樹突塌攔路 有線採訪車撞凹
7米樹突塌攔路 有線採訪車撞凹
二度擱筆研創作方向 或賣故事化成影視
二度擱筆研創作方向 或賣故事化成影視
移台思鄉寫「情書」 夢回舊觀塘啟德
移台思鄉寫「情書」 夢回舊觀塘啟德
女逛台展覽變書癡 「港書展要辦下去」
女逛台展覽變書癡 「港書展要辦下去」
新田科技城研「創新出入境」 議員料人面識別 倡數碼簽證多次往返
新田科技城研「創新出入境」 議員料人面識別 倡數碼簽證多次往返
團體倡豁免基層慢治費 李夏茵：有困難應去醫局
團體倡豁免基層慢治費 李夏茵：有困難應去醫局
的士撞消防車 司機輕傷
的士撞消防車 司機輕傷
提草案3議員與校董網上交流 倡大削中大校董 議員續3席惹質疑
提草案3議員與校董網上交流 倡大削中大校董 議員續3席惹質疑
急症科醫生出書 集醫者父親角度談「湊女經」
急症科醫生出書 集醫者父親角度談「湊女經」
5司局長內訪 4上京1赴粵
5司局長內訪 4上京1赴粵
曾入《中年好聲音》百強 唱歌導師被控狎少年學員
曾入《中年好聲音》百強 唱歌導師被控狎少年學員
男子浮屍九龍水塘 水署：停供水待驗水質
男子浮屍九龍水塘 水署：停供水待驗水質
兩翁遇兜搭失金鏈共值9萬
兩翁遇兜搭失金鏈共值9萬
警拘75人涉50騙案洗黑錢
警拘75人涉50騙案洗黑錢
大灣區GBA新聞：穗首5月增2.6萬輛 平均訂單減近一成 網約車疫後趨飽和 司機嘆「難做」
大灣區GBA新聞：穗首5月增2.6萬輛 平均訂單減近一成 網約車疫後趨飽和 司機嘆「難做」
灣區手記：改名 ／文：尚東美
灣區手記：改名 ／文：尚東美
【Emily】城大教碩士課 班上八成內地生 鍾國斌：全班得兩人話會留港
【Emily】城大教碩士課 班上八成內地生 鍾國斌：全班得兩人話會留港
【Emily】呂志和訪莫高窟 感謝「敦煌女兒」保育
【Emily】呂志和訪莫高窟 感謝「敦煌女兒」保育
【Emily】消防學院8．6開放日 聽日截止報名
【Emily】消防學院8．6開放日 聽日截止報名
【Emily】訪廈門醫藥港 議員倡北都設研究共享設施
【Emily】訪廈門醫藥港 議員倡北都設研究共享設施
【Emily】打風視察應變中心 陳國基多謝前線
【Emily】打風視察應變中心 陳國基多謝前線
【Emily】青協邀4大專校長 書展分享閱讀心得
【Emily】青協邀4大專校長 書展分享閱讀心得