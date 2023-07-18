近作述離別 梁望峯：角色移民未脫群 盼療讀者心

明報記者 鄭律銘

梁望峯以小三戊班多名同學相處為主軸的「反斗群英」系列故事，將在書展推出最後一集。系列第7集提到，同學呂優將移民英國、未能與同學一起升小四，同學萬分不捨，呂優內心掙扎如何告知同學移民消息。梁透露，故事取材自自身經歷，他與家人前年移民台灣，7歲女兒今年將在當地升讀小學二年級。

取材自身移台經歷 女與表哥離別傷感

梁望峯說，移民念頭早在10多年前於台灣寫旅遊書時萌生，歷來到訪當地逾百次，但因與妻子事業都在港、有太多牽掛而擱置。決定移民的轉捩點，是女兒7年前出生，「先不論政治氣候」，考慮到香港生活成本貴、樓價高企，台灣生活成本較低、居住環境亦較寬敞。他說女兒出生是一條「分界線」，掙扎過後，認為小朋友「在台灣的環境長大會較好」。

離港續視像維繫友誼 冀帶來盼望

「女兒跟她表哥很好朋友，對方大3至4歲，到我們真的決定要去台灣時，表哥因此而哭，他問為何要移民、為何要這樣？」梁望峯從兩人反應觀察到，小朋友「亦有情緒、不捨」，但作為成年人，難三言兩語解釋移民決定。梁冀透過故事療癒有同樣傷痛的小朋友，助他們消化情緒。例如故事中同學透過視像通話維持友誼，亦會互相安慰。他又期望透過作品為小朋友帶來盼望，即使有角色已離港，但仍存在於故事中，「這就是我可以應承小朋友、唯一可以做的事，他（該角色）永遠都是一個主角」。他說，女兒現時亦有與表哥定期視像通話，「傾談時都頗開心」，亦已適應在台生活。

梁望峯撰寫童書多年，累積不少兒童讀者，他說作品核心主題是「友情」。他以女兒趣事解釋，「她經常跟我說，在學校、班裏有6個男朋友、下個星期有8個男朋友；現在升上小學，就說有25個男朋友」。他希望女兒明白，結交真正的朋友才是最重要：「如果有一兩個是很好的朋友，可以一起從小到大，是很美好的一件事。」他又透露，「反斗群英」中的角色黃予思（乳豬），正以女兒作為原型，笑言「聰明、鬼馬，又發脾氣……我就將她的性格寫了進去！」

重視友情不說教 交讀者自行感受

「反斗群英」故事不乏溫情的一面，例如常鬥嘴的孔龍及曾威峯，為一同升班暫時休戰、考試完畢後齊開大食會，梁望峯說寫故事從來不為「說教」，「不會告訴你一定要這樣」，他情願交由讀者感受，「然後你感覺到或感覺不到都無所謂，當作看一個故事都很開心，不用這麼大壓力」。

（香港書展系列˙二）