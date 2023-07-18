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【Emily】呂志和訪莫高窟 感謝「敦煌女兒」保育

【明報專訊】甘肅敦煌莫高窟係中國規模最大、歷史最悠久嘅佛教歷史遺蹟之一，被聯合國教科文組織列入「世界遺產名錄」。「呂志和獎—世界文明獎」創辦人、嘉華集團主席呂志和喺2019年頒「呂志和獎」正能量獎畀「敦煌女兒」樊錦詩，樊錦詩近日決定將所得獎金捐出以推動保育工作。呂志和日前首次到訪敦煌莫高窟，並與樊錦詩交流，對佢一直保育莫高窟嘅工作表示感謝。

呂志和話，此行最深刻係到西千佛洞觀賞千手觀音壁畫，形容每條頭髮都畫得好精細，認為喺當年能有咁精細嘅畫工非常難得。佢同時出席咗敦煌研究院名譽院長樊錦詩嘅保育敦煌活動。

樊錦詩捐獎金推保育

樊錦詩曾獲頒「文物保護傑出貢獻者」國家榮譽稱號，亦係「呂志和獎」正能量獎、「何梁何利基金科學與技術成就獎」嘅得獎者，分別獲得2000萬同100萬元獎金。佢最近決定將所有獎金用嚟設立專項基金，全數捐畀敦煌嘅保育傳承工作。

樊錦詩致辭時，引述國家主席習近平提到嘅「把莫高窟保護好，把敦煌文化傳承好，是中華民族為世界文明進步應負的責任」。樊錦詩話敦煌成就咗自己，會繼續將保育敦煌嘅事做得更好。

呂志和話，感謝樊錦詩一生都堅持守護同保育莫高窟，令世界有機會欣賞到融會古文明嘅輝煌文化。佢又話保育中國文化好重要，希望有更多人好似樊老師同佢嘅團隊咁，努力傳承中國文化。

相關字詞﹕敦煌石窟 敦煌 呂志和

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