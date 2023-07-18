泰利甫去 下周或再有氣旋進南海 天文台提早一周預報少見 專家：言之尚早

天文台表示，受泰利影響，今日本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，其雨帶亦會間中為珠江口一帶帶來猛烈陣風，提醒市民注意天氣情况。

天文台昨日零時40分發出今年本港首個8號風球，之後至少三度調整「預告」8號風球維持時間，由最初指「至少維持到早上7時」；約3小時後改為「至少維持至中午12時」；至早上近9時則指「至少維持至下午4時」，不少市民因而不用返回辦公地點上班。

8號波55塌樹 9人風暴中受傷

本港昨早轉吹偏東風，風勢較前晚增強，街上人流稀少，但仍有不少人到海邊感受風力，包括杏花邨、尖沙嘴碼頭等，白頭浪不時拍打上岸。截至昨午4時，政府共收到55宗塌樹報告及確認兩宗水浸個案，6男3女於風暴期間受傷，需到急症室求診。

警方昨午4時許接報指多塊太陽能板疑從高處墜下葵涌貨櫃碼頭路近葵豐街行車線，無人受傷。現場消息稱，葵豐街2至16號鍾意恒勝中心3樓平台裝有逾50塊太陽能板，不排除部分被吹至鬆脫，其中一組約9塊、每塊約1乘2米的太陽能板墜落大廈對開的貨櫃碼頭路，一塊更吹至大廈對面油站，一支燈柱損毁。

天文台料周中仍有雨 周末好轉

天文台預測，泰利今日橫過北部灣一帶，移入廣西內陸並逐漸減弱，但與其相關雨帶仍為華南沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。受南海中至北部的一道廣闊低壓槽影響，本周中期廣東沿岸仍有驟雨，而高空反氣旋接近周末增強，廣東地區天色稍為好轉。

天文台9天天氣預報顯示，本港下周二大致多雲，間中有驟雨及雷暴，吹東至東北風5至6級，離岸達7級。翻查資料，2018年超強颱風「山竹」襲港，當時天文台約一周前發布的天氣預報，曾預測本港吹8級風，相等於8號風球的風力。

此外，天文台「地球天氣」電腦預報模式顯示，靠近本港的熱帶氣旋下周二將逼近，下周三（26日）在本港西面掠過。至於歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測結果亦與天文台相若。

梁榮武：距一周再打風屬正常

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，7月太平洋高壓較強，若有熱帶氣旋在西太平洋形成，或會趨向呂宋海峽並進入南海，相距約一周再有熱帶氣旋形成及移近本港並不為奇，但距離下周初仍有多日，太多因素會影響熱帶氣旋移動路徑，故對本港影響有多大屬言之尚早。翻查資料，2021年10月本港先後受熱帶氣旋「獅子山」及「圓規」影響，天文台短短4天內兩度掛起8號風球。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676