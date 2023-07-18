男子浮屍九龍水塘 水署：停供水待驗水質

死者30歲姓周。昨早9時許，行山客在九龍水塘拍照時發現人形物體在水中漂浮，遂報警。消防接報到場，在水中撈起一名男子，即場證實死亡，遺體已腐爛，並發出臭味。消防用黑膠袋包裹屍體後放在「山兜」，再利用繩索合力經斜坡運回路面。遺體其後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍確定。

警方事後封鎖現場一帶，又在草叢及水塘邊搜索，經初步檢驗，遺體沒發現明顯傷痕。兩名自稱為死者友人的男子事後到場，神色哀傷，及後一名黑衣婦人到場，一度情緒激動，需旁人攙扶。該婦人其後乘私家車離開，嚎哭說：「阿仔呀……阿仔……快啲返屋企呀！」重案組探員及鑑證科人員亦到場蒐證，檢走一些證物。據了解，周於周日（16）凌晨駕車離開紅磡寓所，並曾向友人發出透露尋死意圖的短訊，不排除他近日因感情問題不開心。

沒明顯傷痕 曾透露死念

水務署回覆查詢稱，已暫停使用九龍水塘的儲水，會待水質檢驗合格後才恢復。署方強調本港食水供應涉及多個檢測程序，涵蓋水塘、濾水廠、供水管網等不同範圍，而署方濾水廠亦會作嚴格處理、過濾和消毒程序，以確保食水符合香港食水標準。

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