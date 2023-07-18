明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

曾入《中年好聲音》百強 唱歌導師被控狎少年學員

【明報專訊】15歲少年早前在長沙灣疑遭非禮，西九龍總區重案組經深入調查後，探員於周日（16日）在羅湖口岸拘捕37歲涉案男子，他同日被控一項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，案件今早在九龍城裁判法院提堂。據悉，被捕人為歌唱導師，曾參加《中年好聲音》比賽並打入100強。

警方表示，上周五（14日）接獲一名社工報案，指15歲少年於5月至7月期間在長沙灣疑被一名男子非禮，案件交由西九龍總區重案組跟進。經調查後，警方拘捕37歲姓林男子。

消息稱，少年今年5月透過網絡搜尋，聘請林一對一教導唱歌。其中一次授課，林被指叫少年在瑜伽席上拉筋，其間撫摸其下體，少年受驚將他推開；其後林被指再兩次以同樣藉口，趁少年拉筋時多次撫摸其下體，更曾脫去少年的短褲，觸摸其下體數分鐘，少年抗拒將他推開。少年其後向音樂老師講述經歷，由學校社工協助報案。事後林曾離港，周日在羅湖口岸入境時被捕。

一對一授課摸下體

涉案姓林男子在網頁聲稱從事音樂及演藝工作逾20年，涵蓋節目主持、歌唱比賽評判及歌曲監製等，亦曾參與多場公開歌唱比賽，奪得百多個獎項，過往曾出演音樂電視節目，並曾與逾百名藝人合作及同台演出，包括容祖兒、蘇永康、楊丞琳、炎亞綸等。翻查資料，林曾參加《中年好聲音》，並打入首輪比賽100強。他曾接受電視台訪問，透露自小經濟環境差，少年時更曾被父親以刀施襲。他過往曾參與演唱內地抗疫歌曲《我們都要好好的》。

上 / 下一篇新聞

泰利甫去 下周或再有氣旋進南海 天文台提早一周預報少見 專家：言之尚早
泰利甫去 下周或再有氣旋進南海 天文台提早一周預報少見 專家：言之尚早
航班至少22取消15延誤 離境大堂打蛇餅
航班至少22取消15延誤 離境大堂打蛇餅
法例無風假 議員：在家工作「冇得say no」
法例無風假 議員：在家工作「冇得say no」
7米樹突塌攔路 有線採訪車撞凹
7米樹突塌攔路 有線採訪車撞凹
近作述離別 梁望峯：角色移民未脫群 盼療讀者心
近作述離別 梁望峯：角色移民未脫群 盼療讀者心
二度擱筆研創作方向 或賣故事化成影視
二度擱筆研創作方向 或賣故事化成影視
移台思鄉寫「情書」 夢回舊觀塘啟德
移台思鄉寫「情書」 夢回舊觀塘啟德
女逛台展覽變書癡 「港書展要辦下去」
女逛台展覽變書癡 「港書展要辦下去」
新田科技城研「創新出入境」 議員料人面識別 倡數碼簽證多次往返
新田科技城研「創新出入境」 議員料人面識別 倡數碼簽證多次往返
團體倡豁免基層慢治費 李夏茵：有困難應去醫局
團體倡豁免基層慢治費 李夏茵：有困難應去醫局
的士撞消防車 司機輕傷
的士撞消防車 司機輕傷
提草案3議員與校董網上交流 倡大削中大校董 議員續3席惹質疑
提草案3議員與校董網上交流 倡大削中大校董 議員續3席惹質疑
急症科醫生出書 集醫者父親角度談「湊女經」
急症科醫生出書 集醫者父親角度談「湊女經」
5司局長內訪 4上京1赴粵
5司局長內訪 4上京1赴粵
男子浮屍九龍水塘 水署：停供水待驗水質
男子浮屍九龍水塘 水署：停供水待驗水質
兩翁遇兜搭失金鏈共值9萬
兩翁遇兜搭失金鏈共值9萬
警拘75人涉50騙案洗黑錢
警拘75人涉50騙案洗黑錢
大灣區GBA新聞：穗首5月增2.6萬輛 平均訂單減近一成 網約車疫後趨飽和 司機嘆「難做」
大灣區GBA新聞：穗首5月增2.6萬輛 平均訂單減近一成 網約車疫後趨飽和 司機嘆「難做」
灣區手記：改名 ／文：尚東美
灣區手記：改名 ／文：尚東美
【Emily】城大教碩士課 班上八成內地生 鍾國斌：全班得兩人話會留港
【Emily】城大教碩士課 班上八成內地生 鍾國斌：全班得兩人話會留港
【Emily】呂志和訪莫高窟 感謝「敦煌女兒」保育
【Emily】呂志和訪莫高窟 感謝「敦煌女兒」保育
【Emily】消防學院8．6開放日 聽日截止報名
【Emily】消防學院8．6開放日 聽日截止報名
【Emily】訪廈門醫藥港 議員倡北都設研究共享設施
【Emily】訪廈門醫藥港 議員倡北都設研究共享設施
【Emily】打風視察應變中心 陳國基多謝前線
【Emily】打風視察應變中心 陳國基多謝前線
【Emily】青協邀4大專校長 書展分享閱讀心得
【Emily】青協邀4大專校長 書展分享閱讀心得