曾入《中年好聲音》百強 唱歌導師被控狎少年學員

警方表示，上周五（14日）接獲一名社工報案，指15歲少年於5月至7月期間在長沙灣疑被一名男子非禮，案件交由西九龍總區重案組跟進。經調查後，警方拘捕37歲姓林男子。

消息稱，少年今年5月透過網絡搜尋，聘請林一對一教導唱歌。其中一次授課，林被指叫少年在瑜伽席上拉筋，其間撫摸其下體，少年受驚將他推開；其後林被指再兩次以同樣藉口，趁少年拉筋時多次撫摸其下體，更曾脫去少年的短褲，觸摸其下體數分鐘，少年抗拒將他推開。少年其後向音樂老師講述經歷，由學校社工協助報案。事後林曾離港，周日在羅湖口岸入境時被捕。

一對一授課摸下體

涉案姓林男子在網頁聲稱從事音樂及演藝工作逾20年，涵蓋節目主持、歌唱比賽評判及歌曲監製等，亦曾參與多場公開歌唱比賽，奪得百多個獎項，過往曾出演音樂電視節目，並曾與逾百名藝人合作及同台演出，包括容祖兒、蘇永康、楊丞琳、炎亞綸等。翻查資料，林曾參加《中年好聲音》，並打入首輪比賽100強。他曾接受電視台訪問，透露自小經濟環境差，少年時更曾被父親以刀施襲。他過往曾參與演唱內地抗疫歌曲《我們都要好好的》。