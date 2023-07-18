團體倡豁免基層慢治費 李夏茵：有困難應去醫局

【明報專訊】政府擬推「慢性疾病共同治理計劃」資助合資格市民以120元篩查糖尿病及高血壓。本報昨報道，兩度偶發性血壓飈高入院的基層婆婆感費用高昂而卻步，關注團體冀政府豁免基層篩查費。醫衛局副局長李夏茵昨稱，大腸癌篩查計劃亦不會豁免經濟困難者費用，認為他們應到醫管局接受服務；醫衛局昨晚出稿不點名回應稱該長者已有高血壓病歷，兩度住院期間理應已接受適當檢查，故非計劃篩查對象，報道令市民對計劃產生誤解、有誤導之嫌。
飈血壓婆婆報道 醫衛局：有病歷非篩查對象
據醫衛局的基層醫療健康藍圖，醫管局普通科門診2019/20年度有約85萬名高血壓或糖尿病患者，其中約23%、即近20萬人為領取綜援、長生津等豁免收費人士，其餘約77%可透過慢病共治計劃使用私營基層醫療服務管理慢病；並透露會檢視醫管局普通科門診服務定位，以優先照顧尤其低收入家庭、貧困長者等弱勢社群。
社協幹事彭鴻昌昨在港台《千禧年代》引述上述數據稱，理解港府盼以共付概念令市民成為自身健康負責人，但篩查費用或對基層構成負擔，日後若有近20萬人因無豁免而不參與，長遠亦增加醫療成本，盼政府調整篩查階段的豁免制度，以平衡醫療成本及基層參與的誘因。
正研公營系統推類似計劃予基層
李夏茵在同一節目稱，大腸癌篩查計劃等亦不會就經濟困難病人提供豁免，又稱理解部分「好基層」、經濟有困難市民有興趣但未有能力負擔慢病共治計劃，相關者應在政府高度資助的醫管局治療，而非參與慢病共治。她透露，將與醫管局研究在公營系統推出類似計劃予基層，詳細須與醫管局商討，下一步希望釐清醫管局在基層醫療發展的定位。
李稱腸篩查亦不豁免 彭鴻昌：前期幾乎免費
據大腸癌篩查計劃網頁，政府會全數資助市民大便篩查、接觸或聯絡基層醫生等費用，而基層醫生可向市民收取診症額外費用。翻查該計劃基層醫生名單，近1953名醫生中近97%表明不會有額外收費。彭鴻昌向本報稱，市民參加慢病共治須付120元篩查費，而大腸癌篩查前期、大便隱血測試化驗則幾乎毋須付費，認為兩計劃不能直接比較，局方說法「不是太講得通」。
醫衛局昨晚發稿重申，推出慢病共治不影響基層於公營系統獲得適切的醫療服務，公營醫療系統會繼續作為基層市民的基本安全網，繼續保障經濟困難者。