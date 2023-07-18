團體倡豁免基層慢治費 李夏茵：有困難應去醫局

飈血壓婆婆報道 醫衛局：有病歷非篩查對象

據醫衛局的基層醫療健康藍圖，醫管局普通科門診2019/20年度有約85萬名高血壓或糖尿病患者，其中約23%、即近20萬人為領取綜援、長生津等豁免收費人士，其餘約77%可透過慢病共治計劃使用私營基層醫療服務管理慢病；並透露會檢視醫管局普通科門診服務定位，以優先照顧尤其低收入家庭、貧困長者等弱勢社群。

社協幹事彭鴻昌昨在港台《千禧年代》引述上述數據稱，理解港府盼以共付概念令市民成為自身健康負責人，但篩查費用或對基層構成負擔，日後若有近20萬人因無豁免而不參與，長遠亦增加醫療成本，盼政府調整篩查階段的豁免制度，以平衡醫療成本及基層參與的誘因。

正研公營系統推類似計劃予基層

李夏茵在同一節目稱，大腸癌篩查計劃等亦不會就經濟困難病人提供豁免，又稱理解部分「好基層」、經濟有困難市民有興趣但未有能力負擔慢病共治計劃，相關者應在政府高度資助的醫管局治療，而非參與慢病共治。她透露，將與醫管局研究在公營系統推出類似計劃予基層，詳細須與醫管局商討，下一步希望釐清醫管局在基層醫療發展的定位。

李稱腸篩查亦不豁免 彭鴻昌：前期幾乎免費

據大腸癌篩查計劃網頁，政府會全數資助市民大便篩查、接觸或聯絡基層醫生等費用，而基層醫生可向市民收取診症額外費用。翻查該計劃基層醫生名單，近1953名醫生中近97%表明不會有額外收費。彭鴻昌向本報稱，市民參加慢病共治須付120元篩查費，而大腸癌篩查前期、大便隱血測試化驗則幾乎毋須付費，認為兩計劃不能直接比較，局方說法「不是太講得通」。

醫衛局昨晚發稿重申，推出慢病共治不影響基層於公營系統獲得適切的醫療服務，公營醫療系統會繼續作為基層市民的基本安全網，繼續保障經濟困難者。