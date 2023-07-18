新田科技城研「創新出入境」 議員料人面識別 倡數碼簽證多次往返

對於保安局提及的創新出入境安排，吳傑莊推測，或會用類似機場離境方式的人面識別技術，讓出入境者毋須等待櫃枱服務，插入證件已可核對身分。他稱20多年前已提出類似建議，現時技術更成熟，相信必能增加效率和減省人手，私隱方面亦有保障。

吳傑莊：減手續吸內企來港

吳傑莊指出，現時香港很多科技人才來自內地，有內地創科業界反映，即使有部分工程師經優才和專才計劃來港，仍有部分人需經常來往兩地。他認為，如可減省兩地出入境時間和手續，可方便內地創科人員來港工作，並吸引內地大型創科公司來港，有利創科行業發展。

邱達根建議推行數碼工作簽證，讓新田科技城的創科公司的內地人才可多次往返及短暫逗留。他強調兩地創科人員跨境流動很重要，「我們現在要加快跑步，擴闊創科市場，單靠培養本地人才並不足夠香港成為創科中心」。

邱達根倡簽證限額保障港人

邱續稱，很多創科企業因未能招聘人手不願來港，但相關人員不需每日到辦公室工作，故便利出入境可讓新田科技城吸引內地企業和人才。他說相關簽證需設限額，以保障本地人就業。

深圳灣香園圍留意需否延時

另外，保安局在文件指出，港深兩地政府會留意各陸路口岸通關需求，在現行落馬洲或皇崗管制站及港珠澳大橋口岸提供24小時出入境清關服務的基礎上，需要時與內地當局協商在深圳灣口岸延長旅檢及私家車客運通關服務時間，以進一步便利兩地人員往來。對於近日社會有聲音要求延長香園圍管制站服務時間，該局稱政府會繼續密切留意過關情况，積極跟進需否延長，包括與深方相關口岸查驗單位溝通。

至於港深兩地政府正推動的港深西部鐵路項目，文件提及首階段研究工作已完成，保安局正積極參與次階段研究，並於優化現有邊境管制站及規劃新的邊境管制站時，以實施「一地兩檢」為目標，與深圳市政府共同研究嶄新檢查模式，包括使用「合作查驗、一次放行」模式，提升通關效率。