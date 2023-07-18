5司局長內訪 4上京1赴粵

麥美娟訪京談青年交流

林定國率團赴帶路會議

麥美娟昨先探訪在北京參加「青年內地實習資助計劃」下金融專題實習計劃的香港青年，其後到故宮博物院主持「粵港澳青年故宮實習計劃」開學儀式，並與院長王旭東會面。

麥美娟亦與全國青聯負責人王藝及秘書長劉愛平會面，討論如何協助香港青年融入國家發展大局、鼓勵兩地青年交流，又感謝全國青聯一直支持特區政府的青年發展工作。

身兼「融入國家發展大局督導組」一帶一路發展小組組長的林定國，今日會率團到北京出席一帶一路建設聯席會議第六次會議，商經局長丘應樺、財庫局副局長陳浩濂及創科局副局長張曼莉隨行。林定國將與中華全國律師協會、國家法官學院、中國政法大學等機構會面，加強交流合作，增加本港法律業界發揮機會服務國家所需、融入國家發展大局。

謝展寰訪廣東漁農基地

曾國衞到京見中央部委

另外，環境及生態局長謝展寰今日會率團到廣州及肇慶訪問3天，將到訪廣東省農業農村廳，亦會參觀肇慶市觀星養殖基地、廣東國際漁業高科技園等，了解當地漁農產業最新發展。至於政制局長曾國衞昨日起訪京3天，粵港澳大灣區發展專員陳潔玲隨行，他們在北京期間將拜會相關中央部委。