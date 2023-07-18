明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

5司局長內訪 4上京1赴粵

【明報專訊】多名司局長近日相繼到內地訪問，民青局長麥美娟昨在北京與全國青年代表會面，討論兩地青年交流，又與赴京實習的香港青年見面。律政司長林定國今日則率領多名問責官員訪京，出席「一帶一路」建設聯席會議，其間會與亞洲基礎設施投資銀行、中華全國律師協會等機構和組織會面。

麥美娟訪京談青年交流

林定國率團赴帶路會議

麥美娟昨先探訪在北京參加「青年內地實習資助計劃」下金融專題實習計劃的香港青年，其後到故宮博物院主持「粵港澳青年故宮實習計劃」開學儀式，並與院長王旭東會面。

麥美娟亦與全國青聯負責人王藝及秘書長劉愛平會面，討論如何協助香港青年融入國家發展大局、鼓勵兩地青年交流，又感謝全國青聯一直支持特區政府的青年發展工作。

身兼「融入國家發展大局督導組」一帶一路發展小組組長的林定國，今日會率團到北京出席一帶一路建設聯席會議第六次會議，商經局長丘應樺、財庫局副局長陳浩濂及創科局副局長張曼莉隨行。林定國將與中華全國律師協會、國家法官學院、中國政法大學等機構會面，加強交流合作，增加本港法律業界發揮機會服務國家所需、融入國家發展大局。

謝展寰訪廣東漁農基地

曾國衞到京見中央部委

另外，環境及生態局長謝展寰今日會率團到廣州及肇慶訪問3天，將到訪廣東省農業農村廳，亦會參觀肇慶市觀星養殖基地、廣東國際漁業高科技園等，了解當地漁農產業最新發展。至於政制局長曾國衞昨日起訪京3天，粵港澳大灣區發展專員陳潔玲隨行，他們在北京期間將拜會相關中央部委。

上 / 下一篇新聞

泰利甫去 下周或再有氣旋進南海 天文台提早一周預報少見 專家：言之尚早
泰利甫去 下周或再有氣旋進南海 天文台提早一周預報少見 專家：言之尚早
航班至少22取消15延誤 離境大堂打蛇餅
航班至少22取消15延誤 離境大堂打蛇餅
法例無風假 議員：在家工作「冇得say no」
法例無風假 議員：在家工作「冇得say no」
7米樹突塌攔路 有線採訪車撞凹
7米樹突塌攔路 有線採訪車撞凹
近作述離別 梁望峯：角色移民未脫群 盼療讀者心
近作述離別 梁望峯：角色移民未脫群 盼療讀者心
二度擱筆研創作方向 或賣故事化成影視
二度擱筆研創作方向 或賣故事化成影視
移台思鄉寫「情書」 夢回舊觀塘啟德
移台思鄉寫「情書」 夢回舊觀塘啟德
女逛台展覽變書癡 「港書展要辦下去」
女逛台展覽變書癡 「港書展要辦下去」
新田科技城研「創新出入境」 議員料人面識別 倡數碼簽證多次往返
新田科技城研「創新出入境」 議員料人面識別 倡數碼簽證多次往返
團體倡豁免基層慢治費 李夏茵：有困難應去醫局
團體倡豁免基層慢治費 李夏茵：有困難應去醫局
的士撞消防車 司機輕傷
的士撞消防車 司機輕傷
提草案3議員與校董網上交流 倡大削中大校董 議員續3席惹質疑
提草案3議員與校董網上交流 倡大削中大校董 議員續3席惹質疑
急症科醫生出書 集醫者父親角度談「湊女經」
急症科醫生出書 集醫者父親角度談「湊女經」
曾入《中年好聲音》百強 唱歌導師被控狎少年學員
曾入《中年好聲音》百強 唱歌導師被控狎少年學員
男子浮屍九龍水塘 水署：停供水待驗水質
男子浮屍九龍水塘 水署：停供水待驗水質
兩翁遇兜搭失金鏈共值9萬
兩翁遇兜搭失金鏈共值9萬
警拘75人涉50騙案洗黑錢
警拘75人涉50騙案洗黑錢
大灣區GBA新聞：穗首5月增2.6萬輛 平均訂單減近一成 網約車疫後趨飽和 司機嘆「難做」
大灣區GBA新聞：穗首5月增2.6萬輛 平均訂單減近一成 網約車疫後趨飽和 司機嘆「難做」
灣區手記：改名 ／文：尚東美
灣區手記：改名 ／文：尚東美
【Emily】城大教碩士課 班上八成內地生 鍾國斌：全班得兩人話會留港
【Emily】城大教碩士課 班上八成內地生 鍾國斌：全班得兩人話會留港
【Emily】呂志和訪莫高窟 感謝「敦煌女兒」保育
【Emily】呂志和訪莫高窟 感謝「敦煌女兒」保育
【Emily】消防學院8．6開放日 聽日截止報名
【Emily】消防學院8．6開放日 聽日截止報名
【Emily】訪廈門醫藥港 議員倡北都設研究共享設施
【Emily】訪廈門醫藥港 議員倡北都設研究共享設施
【Emily】打風視察應變中心 陳國基多謝前線
【Emily】打風視察應變中心 陳國基多謝前線
【Emily】青協邀4大專校長 書展分享閱讀心得
【Emily】青協邀4大專校長 書展分享閱讀心得